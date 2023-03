Esto es lo que haría Rubén Amón si Abascal y Vox llegaran al Gobierno

El periodista se muestra especialmente crítico con la posibilidad de que la experiencia gubernamental de Castilla y León se lleve al ámbito nacional: "me iría a vivir a Portugal", asegura.

Prácticamente todas las encuestas, salvo el CIS de Tezanos, predicen una clara victoria del Partido Popular en las próximas elecciones generales, pero no con la mayoría suficiente para gobernar en solitario. Por ello, la participación de Vox en un futuro gobierno popular no es descartable, pese a los dardos que uno y otro partido se envían de vez en cuando, por ejemplo, ahora, con la moción de censura encabezada por Ramón Tamames. De hecho, en Castilla y León ya existe esa coalición de Gobierno, que bien podría ser extrapolada al ámbito nacional.

No solo en la izquierda política y mediática española esta posibilidad provoca algo más que sarpullido. El último en opinar sobre la opción de que Vox pueda llegar en un futuro al gobierno de la nación ha sido el periodista Rubén Amón. En una entrevista en The Objective, el colaborador de, entre otros muchos medios, Espejo Público y El Hormiguero, ha dejado clara su opinión sobre qué haría en el caso de que la formación dirigida por Santiago Abascal tuviera labores de Gobierno.

"Si Santiago Abascal estuviera en el Gobierno", asegura Amón, "yo me iría a vivir a Portugal, por ejemplo. No soy compatible con un modelo social como ese, ni me veo con ganas de ser un activista para enfrentarme al monstruo de la ultraderecha".

En otro fragmento de la entrevista, Amón, que reconoce que solo es activista en la defensa a ultranza de la tauromaquia, afirma que "si Vox fuera un partido de noción y conciencia cristiana no podría ser tan intolerante como es, en relación a las minorías, a los inmigrantes. Es inconcebible que el mensaje de Cristo, muy digno de defenderse, que es la noción del prójimo, sea desobedecido por quienes se muestran como presuntos cristianos. Vox no es un partido cristiano", asegura rotundo.

"Francisco es un papa extremadamente conservador"

El hijo del desaparecido Santiago Amón, creador en su momento de la bandera de la Comunidad de Madrid, no duda tampoco en atizar a Pedro Sánchez, del que dice que posee "un narcisismo disparatado, sin frenos, descomunal y que además puede ser un peligro para él", asegura que "estar orgulloso de ser español es como estar orgulloso de ser varón. No se puede estar orgulloso de lo que no ha revestido ningún mérito para serlo" y sorprende al afirmar que "Francisco es un papa extremadamente conservador del que hemos adquirido la imagen contraria".

La respuesta irónica de Vox, en Twitter

Después de la entrevista, no ha pasado demasiado tiempo para asistir a la respuesta de Vox. La formación presidida por Santiago Abascal ha publicado en Twitter la siguiente respuesta acompañando a la entrevista de Rubén Amón. "Hay que empezar a exigir a los voceros del poder que cumplan sus promesas".