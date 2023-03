Alsina se queda a gusto con el Gobierno de Sánchez a cuenta de la inflación

El periodista de Onda Cero asegura que estamos, probablemente, "ante el gobierno más enamorado de sí mismo de la historia reciente de España", a imagen y semejanza de su presidente.

Carlos Alsina no se ha cortado un pelo a la hora de evaluar la subida de esa tasa de inflación que está haciendo cada día la vida más complicada a millones de españoles. Después de algún que otro mes de descenso del índice después de la insufrible subida del año pasado, las cifras no dan la razón a un Gobierno que se conforma con comparar las cifras con las de otros países europeos y que no deja ni el más mínimo espacio a la capacidad de autocrítica.

El presentador de Mas de Uno en Onda Cero ha definido al Gobierno que preside Pedro Sánchez como, probablemente, "el Gobierno más enamorado de sí mismo en la historia reciente de España". Para sostener tamaña afirmación, Alsina ha tomado de referencia, como no podía ser de otra manera, al propio Sánchez. "Los gobiernos acaban pareciéndose peligrosamente a quienes los presiden. Y este lo preside Pedro Sánchez, que es ese hombre que lleva una cámara de televisión adosada para que inmortalice sus humanísimos encuentros con...", y aquí Alsina cita varios de esos ejemplos cutres que ha protagonizado Sánchez en las últimas semanas.

"Ajedrecistas, estudiantes becados, jóvenes con salario mínimo, bomberos forestales, ciclistas madrugadores, jugadores de petanca...", todos con los que Sánchez se ha hecho fotografías últimamente.

Y Alsina tampoco ha tenido compasión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al hablar directamente de la subida de la inflación. "Cómo será la afición de nuestro Gobierno a darse jabón a sí mismo...", comenzó asegurando el conductor de Onda Cero. "La ministra dice que lo importante es que a los demás países europeos les va peor y ese es un grandísimo consuelo para los consumidores españoles", acabó ironizando Alsina.