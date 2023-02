José Yélamo para "La Sexta Xplica" y pone órden en un acalorado debate

"La Sexta Xplica" ha vivido momentos de tensión al producirse un debate que José Yélamo, presentador del programa, ha tenido que interrumpir para recuperar el control del programa.

José Yélamo ha tenido que ponerse serio en "La Sexta Xplica" para cortar un debate que se le estaba yendo de las manos al presentador del programa. En el programa se estaba hablando sobre el ahorro, un tema que ha levantado ampollas entre los tertulianos hasta el punto en el que la discusión ha provocado el enfado de Yélamo.

El debate transcurría con normalidad hasta que una frase de Eli Defferary, una influencer financiera, ha provocado que el resto de tertulianos se alteraran. "Sé que esto va a doler" comenzaba explicando la influencer "pero la gente que no ahorra es por pereza", una frase que soltaba tras hablar de los 'gastos fantasma', los gastos cotidianos que pueden parecer pequeños pero que sumados son significativos.

La frase enfado a muchos tertulianos, pero especialmente a Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona: "Me parece una vergüenza decir eso. Que no ahorramos por pereza o porque tomamos demasiados cafés. En los últimos diez años, los alquileres se han doblado. De media se gasta la mitad de los sueldos en ellos".

Eli la rebatió con unas recomendaciones para evitar gastos, como cambiar de compañía telefónica o vigilar la potencia eléctrica, y provocó que el debate subiera de tono haciendo que otros tertulianos como Sara Fernández, una mujer afectada por una hipoteca variable: "Lo miro todo y no me da para ahorrar nada. Mi sueldo, mis gastos del día a día y mi hipoteca no me dejan".

José Yélamo interviene para recuperar el control del programa

La discusión seguía subiendo de tono, especialmente cuando la influencer acusaba la situación a "malas decisiones financieras del pasado. Y duele, pero es así", provocando que gran parte del plató no estuviera de acuerdo con sus palabras, especialmente Patricia Suárez, presidenta de Asufín, que exclamaba: "¡Por favor! Les han colocado una hipoteca tóxica y encima la mala decisión es de ellos. Hombre, no".

Los tertulianos habían subido tanto el tono, que José Yélamo tuvo que interrumpirles para calmar los ánimos: "Calma. Tranquilidad, tranquilidad. Mira, dejadme que hile un poquito una cosa con otra. Permitidme que lleve yo el programa, ¿vale?".