Ana Rosa Quintana sorprende en Telecinco con una peculiar crítica a los hombres

La presentadora de "El programa de AR", y la cara más popular de Mediaset, no ha dudado ni un segundo en dar su opinión sobre una noticia que incumbe al género masculino: "ya era hora".

"Ya era hora", ha sido la opinión que no ha podido evitar decir Ana Rosa Quintana este miércoles en Telecinco. Y es que, la píldora anticonceptiva masculina está cada vez más cerca de ser una realidad. Según publica Nature Communications, ahora mismo es un fármaco en fase de experimentación que se está probando en ratones. Este tratamiento es capaz de reducir de forma rápida y temporal la fertilidad masculina, paralizando por unas horas la capacidad de movimiento de los espermatozoides. La idea que es el hombre tome esta píldora unas horas antes de tener relaciones sexuales.

Como no podía ser de otra manera, El programa de Ana Rosa se ha hecho eco de esta información, señalando que "la píldora masculina es un anticonceptivo que no es hormonal, inmoviliza los espermatozoides durante tres horas, reduciendo así la fertilidad, y vuelven a la normalidad al día siguiente", apuntaban desde Telecinco. Para no preocupar a los "afectados" se ha señalado que una de las principales ventajas es que no eliminará la testosterona ni causará efectos secundarios de deficiencia de hormonas masculinas.

Los hombres y el "miedo" a la píldora

La reportera del programa que presenta Ana Rosa en Telecinco, continuaba señalando que llegaba "el momento de ver a un hombre entrar en la farmacia para pedir su píldora está cada vez más cerca". A esta observación, la presentadora de Mediaset respondía con un "ya era hora, porque las mujeres están hasta las narices de tener que tomar la píldora anticonceptiva". Pero esto no quedaría así, pues aprovecharía la atención de todos para criticar la enorme diferencia que existe en este ámbito entre hombres y mujeres: "Se experimenta muy rápidamente para un sexo y muy poco para el otro".

Tras esto, invitaba a los hombres a acudir a la farmacia una vez que esta píldora saliese al mercado. Sin embargo, Joaquín Prat ha preferido mostrarse un poco más prudente al respecto, aconsejando que "lean el prospecto", pues primero "habrá que ver los efectos secundarios". Esto no ha gustado a Ana Rosa, quien no ha dudado en reprochar a los hombres su miedo a tomar cualquier clase de productos que puedan alterar su aparato reproductor: "Para mi generación, la píldora fue uno de los grandes avances de la ciencia, la píldora y la lavadora. ¿Por qué los hombres sois muy remisos para todo lo que tiene que ver con su aparato?", dejando sin palabras a los colaboradores de El programa de Ana Rosa.