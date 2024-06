La ausencia de Ángel Llácer vuelve a sentar a este actor en su silla de Antena 3

El 'presidente' de 'Tu cara me suena' continúa con problemas de salud, por lo que el programa sigue tirando de viejos conocidos para cubrir su hueco, como hicieron Silvia Abril y Corbacho.

La salud de Ángel Llácer continúa delicada, hasta el punto que llegó a despedirse de su familia, ya que llegó a pensar que se iba a morir ante la gravedad de la situación. "Sufrí una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y catorce días de UCI. Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos", contó en su perfil de Instagram. Ahora le queda una larga recuperación con "meses de recuperación", como él mismo contaba. Esto, por tanto, influye en su presencia en Tu cara me suena, el exitosos programa de Antena 3 del que forma parte.

Aunque los seguidores de este formato de Atresmedia, presentador por Manel Fuentes, son conscientes que el 'presidente' del jurado, formado por Carlos Latre, Lolita y Chenoa, ha faltado ya en más de una ocasión desde que se supo de su enfermedad. La primera sustitución tuvo lugar en la quinta gala, en la que Silvia Abril ocupó su silla. Tres galas después, lo haría José Corbacho. Y en la emisión de este viernes 7 de junio, para la novena gala, desde el formato de Gestmusic han querido contar con un 'veterano' y conocido por el público: Santiago Segura.

Santiago Segura, jurado de 'Tu cara me suena'

"Soy la elección perfecta", asegura el actor y director en un vídeo publicado por Antena 3. Una decisión del todo acertada, pues no es un desconocido para el equipo del programa. Además de concursar en TCMS, quedando segundo en la primera edición y cuarto, en la segunda, ya ha ejercido como jurado suplente en las ediciones tercera, sexta y séptima. "Me falta presentar. El día que Manel Fuentes caiga enfermo vendré a sustituirle sin problema", bromea el cineasta. La única diferencia con el resto de los sustitutos del 'presidente' es que no se limitará a una única gala, sino que cubrirá varias entregas. Lo que no se sabe es si estará hasta el final de la edición o, por el contrario, Llácer se podrá incorporar antes de que termine la temporada.

Santiago Segura no se esconde y reconocer que le hace especial "ilusión favorecer a los cómicos" del programa, aunque asegura que "estos concursos siempre son injustos" y los humoristas no siempre son valorados en su justa medida. "Además, el pulsador ese absurdo es como una lotería", añade. Mientras tanto, el actor espera que TCMS celebre en algún momento una edición All Stars: "Pero no el All Stars de Roko, Edurne y Angy. No, el All Stars de Los Chunguitos, Yolanda Ramos, Silvia Abril. Ahí sí que puedo ganar, yo creo". Hasta que llegue ese momento, se conformará siendo jurado y sustituto del 'presidente'. Un puesto que desde hace años ha sido una figura clave en el concurso de Antena 3, con el poder de desempatar en caso de que los puntos coincidan. Chenoa es la persona designada en cubrir este cargo en ausencia de Llácer.