Losantos enloquece con Espinosa de los Monteros y le amenaza con los tribunales

"O rectificas, o vas a juicio", ha espetado el aragonés a primera hora en su programa de esradio, después de que el político de Vox se refiriera a los "problemas económicos" de su empresa.

Nuevo episodio de la guerra que mantienen Federico Jiménez Losantos y Vox, en un clima que ya está empezando a resultar bastante irrespirable en el entorno de la derecha española. En el origen están las críticas que el veterano periodista aragonés ha vertido en su programa matutino de esradio hacia dirigentes del partido, como el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, Rocío Monasterio, que estuvo ciertamente incómoda en su visita del pasado miércoles al estudio de Jiménez Losantos, o el propio Santiago Abascal.

Espinosa de los Monteros a Jiménez Losantos: "Hay medios que tienen miedo a que su financiación esté en entredicho".



A raíz de esta hipotética "campaña contra Vox, Iván Espinosa de los Monteros habló de que "hay muchos medios que tienen miedo de que su financiación esté en entredicho. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar sin medios de comunicación, no ya que nos ayuden, sino que nos traten con objetividad".

Ha sido escuchar estas declaraciones, darse por aludido y Federico Jiménez Losantos no ha sabido dónde parar su ira, que se ha traducido en un aviso claro al dirigente de VOX. "O rectificas de inmediato, o vas al banquillo directamente", ha dicho el periodista, que se ha explayado contra Iván Espinosa de los Monteros.

"Tú serás el primogénito del Marqués de Valtierra, yo soy el primogénito de un zapatero. Y me consideró muy superior a ti. No he tenido ningún medio para llegar a nada. Me he jugado la vida, cuando tú eras un mamoncete, eso sí, con cuchara de plata. A mí, que me insulte un político, si es de izquierdas, es costumbre, pero uno de derechas, uno de un partido, cuya fundación se debe, en gran parte, a esta casa, no se lo permito. Y esa arrogancia. Hay marqueses que van de marqueses, que van a caballo. No ha nacido el marqués que me levante la voz. Pero tú, ¿qué te has creído? Que es eso de agredir a una empresa. Eso no te lo vamos a tolerar, ni a ti ni a nadie, pero a ti menos, por arrogante y por chulo".

Jiménez Losantos se ha mostrado tremendamente indignado por el hecho de que el dirigente de VOX haya criticado, sin nombrarlas, a su empresa, Libertad Digital, y a la de Ana Rosa Quintana, "posiblemente las dos empresas que más os han invitado a sus programas" y "dos empresas saneadas económicamente". "Atacas a una empresa privada y luego vas de defensor de la propiedad. ¿Que nuestra financiación está en entredicho? Será la tuya, que para eso estás condenado. Ana Rosa y yo te pagamos el sueldo. Empresas saneadas las nuestras, no como esos chiringuitos ultraevangélicos en los que os refugiáis, empresas que ni pagan ni dan indemnizaciones, cubiles de meapilas que empiezan por engañar a los cristianos y acaban sin pagar a su gente".

"No tendrías dinero en 100 días para comprarme"

El último empellón de Jiménez Losantos a Espinosa de los Monteros también ha sido de aúpa. “No sé si el hijo de tu padre está acostumbrado a comprar periodistas, pero al hijo de mi padre no lo ha comprado nunca nadie. Ni a mí ni a las empresas donde yo he estado. Tú no tendrías dinero ni en 100 vidas para comprarme".

Se ha quedado a gusto Federico. Habrá que estar atentos a la respuesta de Espinosa de los Monteros, porque el asunto promete.