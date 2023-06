Cristina Tárrega se estrella en Telecinco y su programa no ha visto aún la luz

La cadena promociona 'La vida sin filtros', que todavía no se ha estrenado, y el público no para de criticar este nuevo espacio de Mediaset en redes sociales: "Nadie al volante".

La vida sin filtros lleva unos dos meses promocionando su casting. Ahora, el nuevo programa de Cristina Tárrega, producido por Unicor Content y que se emitirá en el prime time de Telecinco, ha intensificado su promoción, lo que lleva a pensar que el estreno se acerca. Como ya se ha indicado en varias ocasiones, este nuevo espacio de Mediaset combina emotainment y talk-show, y además se darán la mano la emoción, el humor, lo imprevisible y lo sorprendente. Es una nueva forma de intentar conseguir audiencia con un estilo de formato similar a Hay una cosa que te quiero decir, Volverte a ver o Déjate querer.

"Historias increíbles del mundo real, de las que no dejan indiferente, de las que llegan al corazón", así lo incida Telecinco en la nueva promoción del programa de Tárrega que ya circula por redes sociales. Además, en esta ya se ve por primera vez a la presentadora en plena acción en el plató del programa. Una promoción que, para muchos, ha servido para dar un veredicto sobre el futuro del formato sin saber todavía cuándo será su fecha de estreno. Sin embargo, Twitter ha hablado y ha dejado muy clara su posición.

Twitter critica el programa de Cristina Tárrega

La vida sin filtros abordará en cada entrega un asunto que vertebrará sus contenidos, y el copresentador del programa, Carlos Garayoa, será el encargado de exponer la información y los datos para documentar el tema que tratará cada edición. Así, cada día, Cristina se enfrentará a un asunto concreto sin conocimiento previo, sin guion ni información de lo que va a ir ocurriendo en plató. A partir de esa premisa inicial, se incorporarán testimonios del público, las intervenciones desde casa y los invitados al plató, que le harán emocionarse, sorprenderse, indignarse o divertirse al mismo tiempo que los espectadores.

Telecinco ya promociona #LaVidaSinFiltros, el nuevo programa para el late de Cristina Tàrrega



Uff, tiene pinta de fracaso total pic.twitter.com/zxJBJRZTwb — M 📺 (@casasola_89) June 8, 2023

Esta nueva promoción, como decíamos, no ha pasado desapercibida para nadie y las reacciones al programa de Tárrega son negativas. Es más, muchos ya bromean con que este espacio no saldrá del 'unidígito' de la cuota de pantalla, destacan la falta de presupuesto para contar con un plató propio (se hagrabado en el estudio 5, el plató de los realitys) y hacen apuestas con su duración: no pasará del mes. "Pero se han propuesto no subir del 6% en los nuevos programas????", "El remake de 'Hay una carta para ti' /'Déjate querer'. Nadie al volante." o "El mismo plató de siempre y un remember del programa de Paz. No le doy ni un mes de vida.", son algunos de los comentaris que se pueden leer en Twitter.