Lo que le ocurre a un equipo de 'Espejo Público' deja a todos sin aliento

Los periodistas de Antena 3 grababan el desalojo de una vivienda okupada en el municipio madrileño de Majadahonda, cuando sufrieron una agresión por parte de los "inquilinos".

En la vida de un periodista hay ciertos temas que son muy complicados a la hora de cubrir, como el desalojo de viviendas okupadas, ya que cuando llegan al lugar de los hechos los ánimos están muy caldeados debido a la tensión entre los okupas y quienes tratan de recuperar los inmuebles. De hecho, en algunas ocasiones, los propios profesionales de la comunicación se han visto "involucrados" en el suceso. Esto es lo que le ha pasado a un equipo de Espejo Público de Antena 3 este mismo miércoles.

El equipo del matinal de Susanna Griso se trasladaba a la localidad madrileña de Majadahonda para cubrir el desalojo de un edificio habitado por okupas. Pero, como en muchas otras tantas ocasiones, el ambiente de cordialidad brillaba por su ausencia y los "inquilinos" se mostraron bastante violentos con la empresa encargada de echarlo, llegando a lanzar objetos por las ventanas. Y allí estaba el equipo de Atresmedia, aunque no era la primera vez que se desplazaban hasta el citado edificio.

La agresión a un equipo de Antena 3 por unos okupas

Después de lo ocurrido en ese momento, el equipo de Antena 3 regresaba al edificio para contar lo ocurrido e intentar dar más información. Así, la periodista de Antena 3 conseguía subir a una de las viviendas okupadas para conocer cuál era la situación de los residentes: "Tenemos tensión en el cuerpo porque hace escasos dos minutos acaba de aparecer un chico encapuchado porque no quiere que le grabemos el rostro", explicaba la comunicadora. Tras comentar su experiencia, en la que los nervios se han apoderado de todos los periodistas presentes en el lugar, la periodista ha podido entrevistar a unos de los okupas, que se encontraba en la calle: "Sobre las 6:00 horas escuché gritos, me asomé a la ventana y encontré a personas vestidas de negro sacando a gente del edificio. No entendí nada, creía que era una discusión entre vecinos".



"He bajado a la siguiente planta, porque yo vivo en la tercera, y me encuentro a los desokupas con extensibles, echando spray pimienta, los chicos llorando, mujeres tiradas en el suelo... Fue un caos, eso no se hace, es inhumano. Hemos pedido que nos dejen y que cuando nos vayan a sacar nos den una orden judicial y nos vamos sin ningún problema. Que se queden con el edificio, pero que no hagan eso porque es inhumano", agregaba el joven entrevistado por Espejo Público, que ha preferido, también, ocultar su rostro al equipo de Antena 3.