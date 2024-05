Ramón García y su "picante" anécdota en un ascensor calienta 'En Compañía'

El presentador vasco compartió en un momento dado lo que había hecho en un ascensor y desató las risas de su compañera Gloria Santoro, invitados y público del exitoso programa de CMM TV.

En Compañía transcurría con normalidad otra tarde más en Castilla La-Mancha TV cuando, como suele ser habitual, su presentador Ramón García ha revolucionado el plató del magacín vespertino de la televisión pública castellano-manchega con un comentario sobre “sus prácticas” en un ascensor. Unas palabras que han provocado la risa de su compañera Gloria Santoro, del tradicional público del programa y de Matilde, una de las invitadas, que no ha podido evitar ruborizarse cuando el vasco le ha metido en la broma.

Ambos presentadores del espacio simulaban que iban en un ascensor imaginario y en un momento dado Gloria Santoro preguntaba a Ramón García si hacía un determinado gesto -como de agacharse y levantarse- mientras bajaba en un ascensor. “Tu cuando vas en el ascensor haces así… y cuando coincide te pega un jamacuco que para qué”, comentaba Santoro a García. Es entonces cuando a Ramontxu el movimiento de su compañera le ha recordado a otra cosa.

La confesión de Ramón de lo que ha hecho en un ascensor 🛗 pic.twitter.com/GprP8BpZCp — TVMASPI (@sebas_maspons) May 14, 2024

“He probado otra cosa pero el movimiento era diferente”, explicaba el presentador bilbaíno, introduciendo una pausa que venía acompañada de la risa de su compañera y del plató. Mientras tanto, Matilde, fuera de cámara, se partía de la risa ante lo que acababa de decir el también presentador del Grand Prix. “Matilde, ¿tú no has probado? ¿En el ascensor?”, le preguntaba Ramón García mientras su invitada no paraba de reír y de hacer gestos. Otra anécdota más de las muchas que da este programa que siempre saca una sonrisa a sus espectadores e invitados.