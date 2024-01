Una soltera, en shock al ver a su cita de 'First Dates': "¿Es Fernando Tejero?"

Silvana no da crédito al ver quién será su pareja en el restaurante del amor de Cuatro, quedando realmente impactado y asegurando que está "muy nerviosa" por el encuentro.

Una nueva entrega de First Dates llegaba este jueves a Cuatro para amenizar el access prime time a la audiencia. Como siempre, el objetivo del programa de Mediaset, con Carlos Sobera a la cabeza, es ayudar a los solteros que acuden a encontrar a su media naranja. Una de las parejas protagonistas de la noche fueron Silvana e Iván. Esta peruana de 39 años, que lleva cuatro residiendo en Salamanca, reconoce que le ha ido muy bien en el amor, pero que podría mejorar. Esta mujer buscaba "un hombre auténtico, sincero y compasivo" y, en cuanto al físico, pedía "un hombre que se cuide, pero no un perfil 'fitness".

Y, aunque el soltero que buscó el equipo de First Dates no tenía mucho que ver con esta petición, sí que guardaba un enorme parecido con un actor español que le encanta. Tanto que hasta se puso nerviosa, como reconocería ella misma ante las cámaras del programa Cuatro: "Me ha recordado a Fernando Tejero, y él me gusta mucho. Lo he visto y he dicho 'wow". Iván, que no Fernando, es el nombre de esta salmantino de 46 años que confesó no sentirse representado por la edad que tiene. Nada más verle, Silvana quedó completamente derretida, pero por ese increíble parecido con el actor de La que se avecina.

Nerviosa con el doble de Fernando Tejero

"La primera vez que me vine a España, en los momentos que me deprimía pensando en mi familia, veía La que se avecina y Fernando Tejero y me gustaba muchísimo. Y ahora veo a mi pareja, con ese pelito que le cae, esa sonrisita y esa voz tan sexy que tiene Fermín…". Los dos comenzaron hablando de sus profesiones y, concretamente, de la voz de Iván, que es teleoperador. Según este salmantino, "de 100 llamadas igual me cuelgan 3" por lo que, tal y como le alabó esta soltera, debe tener la voz bonita. En el tema de los idiomas, ella le dejó sin palabras al desvelar que no le gustaba hablar inglés, pero que sí que hablaba chino, japonés y coreano. Todo parecía ir muy bien, pues los dos estaban encantados con su encuentro: a Iván le encantaba Silvana y a Silvana se le caía la baba con Iván.

A Silvana, de #FirstDates25E , le excitan los policías: “A veces pienso en cometer un delito” https://t.co/JRc0KZ02JP — First Dates (@firstdates_tv) January 25, 2024

Sin embargo, hubo un pequeño detallito, que esta mujer se calló durante la cena, pero que luego acabó confesando. Y es que había pedido a un hombre mucho más mayor, "de esos que te traen flores", como dice la famosa canción. Pero salvaron este obstáculo y siguieron hablando de todo un poco, por ejemplo, de fantasías sexuales. Silvana reconoció que le excitaban muchísimos los policías, hasta tal punto que "a veces pienso en cometer un delito". No hay cosa que le guste más que un policía mayor que casi no entre en el uniforme "con su cuerpazo". Una información que llevó a Iván a imaginarse con el uniforme por ella, aunque no le gustaba demasiado. En el momento de la decisión final, el salmantino se sorprendió cuando ella le reconoció haber estado muy bien con él, por lo que deseaba seguir conociéndole a pesar de no ser mayor ni policía. Quizá su parecido con Fernando Tejero tuvo algo que ver.