Iker Jiménez desvela en redes el 'misterio' que envuelve al Real Madrid

El presentador de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte' ha reaccionado a la victoria del conjunto de Ancelotti en Champions a los de Guardiola y sus palabras generan cierto revuelo.

Este pasado miércoles 17 de abril el Real Madrid volvió a sacar su ADN. El equipo de Ancelotti defendió con uñas y dientes su área, torturando a los delanteros del City. El pase a semifinales del conjunto blanco fue histórico y el mismísimo Iker Jiménez se rindió ante esta hazaña, definiéndola como un casi digno de Cuarto Milenio. "Pienso que lo del Real Madrid es un auténtico misterio, un ADN insondable", comienza diciendo el presentador de Cuatro en un vídeo publicado en sus redes sociales. Una valoración que cobra mucho más valor tras la confesión que hace el de Mediaset.

"Yo no soy forofo del Madrid, ni socio. Por lo tanto, tiene más mérito, no hablo desde el 'forofismo'. Yo soy de la Real Sociedad de los 80, de Atocha, del Osasuna de los 80, del fútbol de los 80, donde estaba el Real Madrid, el Atleti, el Barça, el Espanyol, el Valladolid, el Celta". Un deporte "donde había una identificación total entre la procedencia, incluso, de la mayoría de jugadores y aficiones", algo que "es inabordable hoy en día, es imposible". Acto seguido, el conductor de la nave del misterio dedicó unas palabras al equipo de Guardiola: "El Manchester City me parece el mejor equipo que yo he visto sobre un terreno de juego, en un fútbol que a mí no me gusta, o no soy fan de ese fútbol; pero madre mía".

Iker Jiménez elogia el 'ADN' del Madrid

Aunque Iker elogió el fútbol del City y a su entrenador, el presentador de Cuatro se detuvo en algo muy 'característico' del equipo blanco y que lo define a la perfección: "El ADN del Madrid, que es el misterio, que yo me acuerdo muy bien cuando veía el Madrid de Ángel, San José, Santillana, Juanito y Camacho, nunca jamás podías darle por vencido. Nunca bajaban los brazos", resalta Jiménez, remarcando la idea del ADN y su posición neutral, la de aquel que, por encima de un club, "ama el fútbol". "Lo de ayer, eso pasa muchas veces entre amigos: ganas siendo peor, ganas casi colgado del larguero y ganas sufriendo. Pues os digo una cosa: para mí, también es fútbol. Para mí, eso es coraje, todos a una. Falta mucha humildad en este mundo de estrellas de fútbol", resume acertadamente.

Pero es que, y así lo deja reflejado en su vídeo, el de Cuarto Milenio sabía cómo acabaría el encuentro de Cuartos de Final. "Cuando vi que Haaland remataba a la escuadra y Bernardo la echaba fuera con las pierna, dije: 'La brujería está con el Real Madrid. Van a pasar seguro'. Y en los penaltis lo tenía clarísimo", profundiza sobre sus vaticinios. "Claro que es maravilloso el fútbol bonito, impresionante e indiscutible del Manchester. Pero a mí me parece que tiene valor que unos tipos que ganan millonadas, que son estrellas, que tienen sus egos y que, sin embargo, se cuelgan todos ahí, con una garra...", reflexiona, para añadir que "el penalti que tiró Nacho, el propio de Rüdiger, me parecen impresionantes". Tras este análisis, Jiménez acabó su vídeo felicitando al equipo y concluyendo con que "el fútbol tiene estos misterios, te enseña mucho sobre solidaridad y sobre cobardía".