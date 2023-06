La copia barata de Tamara Falcó busca el amor en Cuatro, pero no da con él

La joven acudió a 'First Dates' para encontrar a su chico ideal y Carlos Sobera detectó el parecido de esta con la hija de Isabel Preysler: "Una puede estar guapa sin ir de Prada".

First Dates sigue ayudando a quienes lo buscan a encontrar el amor. Este jueves, el programa de citas de Cuatro ofrecía una nueva entrega y, como viene siendo habitual, dejaba grandes momentos, como la entrada de la doble de Tamara Falcó. Una joven de Barcelona, Xenia, de 22 años es una chica que le gusta gustar y así lo aseguraba ella: "Me sale ser el centro de atención, yo no puedo hacer nada". Cuando hizo su entrada al restaurante, Carlos Sobera destacó la gran blusa que llevaba y esta no dudó en confesar que era del "chino de mi barrio", a lo que añadió que "una puede estar guapa sin ir de Prada".

Xenia, además de estar de prácticas en un periódico trabaja de camarera y guarda cierto parecido con la hija de Isabel Preysler, algo que el presentador de Cuatro se encargó de comentar: "Tienes un aire a Tamara Falcó, incluso en la manera en la que mueves las manos". A la soltera le hizo gracia este comentario y empezó a reírse: "Iba a decir el chiste de quién lo pasa peor Tamara Falcó o tú, Tamara Falcó evidentemente", soltó la joven, quien se había pedido un chupito antes de conocer a su cita. Pero lo sorprendente de esto no fue la petición, sino el peculiar ritual que hizo antes de bebérselo, que dejó a Sobera sin palabras.

Carlos Sobera destaca su parecido con Tamara Falcó

Fernando, de 20 años, estudiante de Madrid "muy detallista y observador" sería el candidato de esta particular Tamara Falcó. Sin embargo, la primera impresión de ella no fue muy buena: "Es del montón. A todos nos gustaría un chico más guapo pero el chaval tampoco era feo", aseguraba la joven. Su cita empezó con los dos hablando de sus estudios. Xenia le contaba que estudia periodismo y Fernando explicaba que quiere estudiar marketing digital. La soltera, para conocerlo más, le preguntó si hablaba idiomas y la respuesta que dio, no le gustó, pues comentó que inglés lo hablaba a ratos: "Lo siento mucho chiqui pero el inglés es importante", comentaba ella, haciendo alusión a l los estudios que este joven quería hacer.

Fernando, demostrando que verdaderamente es muy observador, se percató que a Xenia le gusta gustar, por lo que no dudó en recalcar la blusa de brillo que llevaba: "Nadie brilla más que yo", aseguraba la soltera. Y, aunque todo parecía fluir, ciertos aspectos no terminaban de encajar, sobre todo, en el plano sexual. Aunque ambos coincidieron en que les gustaba mucho, diferían en cuanto a tener sexo sin sentimientos. Tras ese debate Xenia confesaba que no le importaría tener una relación con una chica. En la decisión final, la soltera rechazaba al soltero porque necesita a una persona que haya vivido mucho y no necesite enseñarle nada.