Bronca por la reforma de las pensiones que para José Yélamo en "La Sexta Xplica"

Los espectadores de "La Sexta Xplica" han vuelto a ver como José Yélamo tenía que parar una bronca en un debate por la reciente reforma de las pensiones del gobierno.

José Yélamo ha tenido que volver a para un tenso desencuentro en el programa "La Sexta Xplica" a raíz de la reciente reforma de las pensiones que ha llevado a cabo el Gobierno. El programa de La Sexta abordaba, como es costumbre, los últimos temas de actualidad política de nuestro país, siendo uno de ellos la reforma de las pensiones, un tema que ha levantado ampollas entre los tertulianos.

Como suele pasar en el programa, se abre un debate sobre un tema, en este caso la reciente reforma de las pensiones que ha llevado a cabo el Gobierno, y defensores y detractores deben llegar a un punto en común, aunque anoche fue difícil.

La sindicalista Afra Blanco se mostraba a favor de la reforma, mientras que la vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero expresaba que estaba muy en contra de la reforma y además se mostraba sorprendida por la posición de Afra Blanco: "Me sorprende un poco que Afra esté tan contenta con la reforma".

Ante las palabras de Ferrero, la sindicalista intervenía muy enfadada: "No me menciones. Yo no he dicho que esté contenta. Celia, no me hagas mención y tergiverses mis palabras. He dicho que estoy contenta con que el que tiene más pasta, y no está contribuyendo, pase a contribuir como todo hijo de vecino. No me matices".

José Yélamo, que ya veía como el debate subía de tono, aprovechó para pedir a las tertulianas que mantuvieran un "tono amistoso", a lo que Afra le respondía, "pero que no haga menciones tergiversando", para después dejar que Celia terminara de hablar: "Ha habido una falta de respeto en el diálogo social porque se ha llegado al acuerdo desde la Comisión Europea y nosotros hemos tenido interrumpido el diálogo con el Ministerio durante muchísimo tiempo".