El último y "amable" calificativo que dedica Jiménez Losantos a Pedro Sánchez

El comunicador de Esradio se refiere al presidente del Gobierno como "Agromán" por su repentina fiebre constructora y ensalza a Feijóo por su comportamiento frente a él en el Senado.

Federico Jiménez Losantos ha repartido estopa esta mañana desde su micrófono de Esradio. Y le ha tocado, para variar, al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez estuvo ayer en el Senado y fue en la Cámara Alta donde realizó su último anuncio, ese que demuestra una repentina fiebre constructora directamente relacionada con las inminentes elecciones municipales y autonómicas y, especialmente, con las malísimas perspectivas que el PSOE tiene para esos comicios.

El comunicador aragonés ha recordado que algunos hablan hoy de Sánchez como "Pedro el Constructor", aunque él ha preferido rebautizarlo como 'Pedro Agromán' y se ha referido a Sánchez como "el hombre que lo construye todo", aunque ha reconocido que "el problema es que no construye nada".

Jiménez Losantos ha comparado el comportamiento de Pedro Sánchez respecto a los anteriores presidentes del Gobierno y la verdad es que no ha salido demasiado bien parado. "Mira que hemos visto mentiras flagrantes y otras electorales, que ya no son más que bulos. He visto al embustero siniestro de Zapatero, he visto al gran mentiroso de Felipe González y a otros troleros de aúpa, empezando por Mariano Rajoy Brey", ha ido recordando el aragonés.

Pero ha sido cuando ha llegado a Pedro Sánchez cuando Losantos ya no se ha podido detener. "Lo de Sánchez no es normal, es anormal incluso desde la demagogia electoral. Lleva cuatro años en el Gobierno, que terminarán, si Dios quiere, este año y habrá mundo y Pedro 'Agromán' se irá con la hormigonera a otra parte. En estos años no ha hecho nada por la vivienda, excepto lo que hacen los socialistas, que es siempre entorpecer. Y, de pronto, le ha dado un frenesí constructor".

En sus críticas al Gobierno de Sánchez no ha cambiado demasiado Losantos. Eso sí, en lo que sí ha modificado su opinión es en torno a la actuación parlamentaria de Núñez Feijóo. Al principio, la criticaba, pero "ahora Feijóo ya le ha tomado la medida a Sánchez y le pega con la mano abierta".

Ánder Gil, el "Negreira" ese

Para el comunicador de Esradio el principal obstáculo que tuvo ayer Fejióo en el Senado fue la actuación del "Negreira ese" en referencia al socialista Ánder Gil, el presidente de la Cámara Alta, al que ha acusado de entorpecer la intervención del líder del PP. "El Ánder este le cortó tres veces al empezar y era simplemente para cortarle el inicio del discurso". Solo faltó multarle o expulsarle, según se lamentaba Losantos.