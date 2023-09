Sin protagonista, ¿corren peligro las secuelas de Culpa mía?

Gabriel Guevara, el joven que interpreta a Nick, fue arrestado por una presunta agresión sexual. Desde entonces, el rodaje está paralizado a la espera de cómo evolucione todo.

El pasado 8 de junio, Amazon Prime Video estrenaba la película Culpa mía. Basada en las novelas adolescentes de Mercedes Ron, Noah es una joven de 17 años que se ve obligada a dejar su ciudad, su novio y sus amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el rico marido de su madre Rafaela. Es una adolescente orgullosa e independiente, y se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo.

Todo cambia cuando conoce a Nick, su nuevo hermanastro que, tras la imagen de hijo modelo, oculta una vida de peleas, apuestas y carreras ilegales de coches. A pesar del abismo que les separa, empiezan a sentir una atracción irresistible que pronto se convertirá en pasión desenfrenada. Ni la continua rivalidad entre ambos ni la oposición de su entorno podrán evitar que acaben enamorados. Pero el turbulento presente de Nick sumado al tormentoso pasado de Noah pondrán a prueba tanto sus vidas como su amor prohibido.

Planes de futuro ¿truncados?

Visto el éxito, la plataforma había decidido continuar con la historia de Noah y Nick y hace apenas unas semanas anunció el rodaje de Culpa tuya y Culpa nuestra, las secuelas de la película original. Sin embargo, los planes de Amazon Prime Video se vieron truncados el pasado 2 de septiembre cuando el protagonista, Gabriel Guevara, fue arrestado por una presunta agresión sexual. El joven, que es hijo de Marlène Mourreau, estaba a punto de acudir al Festival de Cine de Venecia tras recibir el premio de Filming Italy a mejor actor joven, cuando ocurrieron los hechos.

Este contratiempo ha obligado a la plataforma a paralizar el rodaje y de momento parece no haber fecha para retomarlo. De ahí que, según informa El Confidencial Digital, en Amazon Prime Video estarían planteándose buscar un sustituto a Gabriel Guevara. De esta forma, el protagonista de la trilogía no seguiría siendo el mismo, pero los costes de producción van ascendiendo conforme pasan los días. De momento, según el citado medio, no hay nada decidido y los responsables están a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos y de si el joven pueden solucionar sus problemas con la justicia lo antes posible.