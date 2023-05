"Polònia" tira de Ana Rosa Quintana y García Ferreras en su última parodia

El programa de TV3 ha utilizado a Ana Rosa Quintana y a Antonio García Ferreras como protagonistas de su última parodia en la que hablan sobre la división de la izquierda.

El conocido programa humorístico de TV3, "Polònia", ha vuelto a hacerse viral por uno de sus sketches, en esta ocasión ironizando sobre la división que hay actualmente en la izquierda con la aparición estelar de Ana Rosa Quintana y Antonio García Ferreras y de Núñez Feijoó y Yolanda Díaz.

👠 Partidos rojos amb Yolanda Díaz i Núñez Feijóo.



Hay una chica guai, que la puso el Coletas, pero divide a la izquierda y les causa dolor 💔#PolòniaTV3 pic.twitter.com/kldu6WhVdt — Polònia (@poloniatv3) May 4, 2023

En la parodia de "Polònia", podemos ver a Queco Novell haciendo el papel de Alberto Núñez Feijoó; a Alba Florejachs como Yolanda Díaz y a Agnès Busquets y Cesc Casanovas interpretando a los dos invitados especiales, Ana Rosa Quintana y Antonio García Ferreras.

"Polònia" aprovecha la canción 'Tacones Rojos' para su parodia

El programa además también ha utilizado la canción 'Tacones Rojos' del cantante colombiano Sebastián Yatra conviritiéndola en 'Partidos Rojos' para hablar de la lucha que hay en la izquierda política de nuestro país tras la aparición de Sumar y con el conglomerado de organizaciones y partidos liderados por Yolanda Díaz.

Es el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, el que entona esa peculiar versión de 'Tacones Rojos', titulada 'Partidos Rojos' para la parodia, en la que asegura que con la aparición de Sumar y Yolanda Díaz, que ha provocado la división de la izquierda, le será más sencillo conseguir llegar a la Moncloa y convertirse en el nuevo Presidente del Gobierno.

En la parodia, aparecen incluso Pablo Iglesias sentado en un bar mientras bebe anís y canta que Yolanda Díaz "me hace llorar", e incluso Ortega Smith, quien llega a exclamar "cantaré el cara al sol, fuera los piojosos y menuda depresión tienen los rojos", o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que canta que "en la Puerta del Sol ya baila hasta el oso".

Todo ello mientras Núñez Feijoó explica que "me hace sentir que gané la lotería, antes de ella no subía, pero ahora lidero el CIS... Yo tenía confianza en ti, para dividir. Y aquí empezó esta historia. Aquí huele a victoria, que me lleva a Moncloa" mientras baila con Agnès Busquets, que interpreta al personaje de Yolanda Díaz.

Este sketch llega semanas después de la polémica parodia que hizo el programa contra Juanma Moreno tras la parodia de "Està passant", otro programa de TV3, sobre la Virgen del Rocío, que se hizo viral en Twitter por la reacción de las instituciones andaluzas.