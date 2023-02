Esther Palomera atiza, sin citarlo, a Pablo Iglesias con Ana Rosa de por medio

La periodista, adjunta al director de eldiario.es, deja claro en un mensaje quienes son los que deciden qué es noticia y qué no y el exvicepresidente se da por aludido y le contesta.

El mensaje no tiene destinatario final, pero parece claro que este es el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Lo escribe en su cuenta de Twitter Esther Palomera, la adjunta al director de eldiario.es y habitual colaboradora en la tertulia política del programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco.

Lo que es noticia y lo que no, lo deciden los periodistas. Las clases de ética periodística no las dan los políticos. Y luego está el matonismo, claro... Pues todo muy parecido a lo que dijeron que venían a cambiar, no? — Esther Palomera (@estherpalomera) February 7, 2023

"Lo que es noticia y lo que no, lo deciden los periodistas. Las clases de ética periodística no las dan los políticos. Y luego está el matonismo, claro... Pues todo muy parecido a lo que dijeron que venían a cambiar, no?" se pregunta, de manera retórica la periodista.

Hace poco más de un año, Pablo Iglesias se refería a Esther Palomera como "una de las mejores periodistas", aunque apostillaba el comentario asegurando que "siempre hay que leerla para saber qué quiere contar el PSOE a la prensa". De hecho, la ahora periodista de eldiario.es fue la elegida para la presentación oficial del libro escrito por el exdirigente de Unidas Podemos, Nudo España, junto al periodista de La Vanguardia, Enric Juliana. Sin embargo, aquello fue en 2018 y las cosas han cambiado de manera ostensible.

Iglesias, la mano que mece la cuna en Podemos

Después de algunos rifirrafes en Twitter, la relación se rompió por completo cuando Palomera publicó una columna en la que dejaba claro que Iglesias seguía siendo la ‘mano que mece la cuna’ dentro de Podemos pese a que el partido de extrema izquierda estuviera liderado por mujeres. Y eso pese a que la periodista no tuvo ninguna duda a la hora de defender a Irene Montero en su polémica parlamentaria con la diputada de Vox, Carla Toscano.

Hace solo tres días, Palomera tildaba de "bochornoso" el comportamiento de Iglesias al ironizar con el caso del Policía infiltrado en Cataluña y hacer una comparación bastante indecorosa en la política nacional. Ahora, con las habituales lecciones de periodismo que da el exvicepresidente del Gobierno desde La Base, los micrófonos de la SER y en todos los medios en los que colabora, la periodista ha vuelto a atizar a un Pablo Iglesias, que no ha dudado en contestar.

Las clases de ética periodística las dais cada día en Ana Rosa, claro. Y los demás nos tenemos que callar. Que aquí no se puede hablar del periodismo de cloaca, ni de corrupción periodística, ni de sesgos editoriales, porque los intocables se ofenden. Un gran abrazo https://t.co/Dui4Oxu6xk — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 7, 2023

"Las clases de ética periodística las dais cada día en Ana Rosa, claro. Y los demás nos tenemos que callar. Que aquí no se puede hablar del periodismo de cloaca, ni de corrupción periodística, ni de sesgos editoriales, porque los intocables se ofenden. Un gran abrazo", han sido las palabras de Iglesias recordando a Palomera que es una habitual de las tertulias políticas que dirige Ana Rosa Quintana, una de las tradicionales enemigas del exvicepresidente, en Telecinco.