Sandra Barneda cuestiona el cociente intelectual de un colaborador y se lía

Es habitual asistir a los enfrentamientos entre la presentadora y el aspirante a periodista, José Antonio Avilés, pero esta vez, la situación se les ha ido de las manos.

Las disputas entre Sandra Barneda y José Antonio Avilés son ya un clásico de las tardes en el programa Así es la vida. Uno de los temas que se han comentado en los últimos días en el programa de Telecinco son las exigencias de Isabel Pantoja en sus conciertos, entre las que se encuentra el hecho de que Isa P no tenga información de nada para que no se filtre a la prensa.

Así, durante la tertulia, Barneda le daba el turno de palabra a Alejandra Rubio, algo que alteraba a José Antonio Avilés. "Oye que me quiere quitar la información", expresaba exaltado el colaborador, que, tras recuperar el turno de palabra, explicaba que si Pantoja duerme en un hotel distinto a su equipo es porque el de los técnicos es mucho más barato.

Versiones manipuladas

"Avilés eso está clarísimo, pero con todas las exigencias que pone Isabel, según tu teoría, podría decir, ‘no, mi sobrina duerme en mi mismo hotel'", replicaba la presentadora ante el hecho de que Anabel Pantoja duerma con el resto del equipo y no con su tía. "Es Anabel la que decide irse con Alberto Dugarte y los demás técnicos porque ellos terminan comiendo hamburguesas y se lo pasan bien", defendía el colaborador, "A mi el promotor me dejó claro hace unos días que es por tema de presupuesto", sentenciaba.

"Pero Avilés, mira que yo te considero muy inteligente. Si el promotor le está pagando 80.000 euros, creo que dentro del presupuesto, pagar esa habitación de hotel a Anabel Pantoja no varía nada", reflexionaba Barneda, haciendo referencia directa a la inteligencia del colaborador para que se diese cuenta de que sus argumentos no tenían sentido.

¿Por qué no lo sacáis ya del programa por mal profesional y peor compañero? ¿Qué aporta un tipejo así? No va a cambiar nunca. Mala gente. — Victoria Gil Cáceres (@VictoriaGilCce1) January 4, 2024

"Perdona, Sandra, pero la habitación de Isabel Pantoja en muchas ocasiones supera los 3.000 euros por noche", le respondía Avilés. "Pero no estamos hablando de la misma habitación, estamos hablando de en el mismo hotel", seguía en su posición la presentadora de Telecinco, que no es la primera vez que reprende al colaborador por su actitud o cuestionable información. "Os digo que no lo hace por tema de presupuesto y porque Anabel prefiere irse con el peluquero", insistía, una vez más Avilés, zanjando al fin el debate.