Isabel Gemio rompe su silencio en TVE y habla de su brusca salida de la radio

La presentadora se sinceró con Marc Giró en 'Late Xou', donde charlaron sobre diversos temas como sus últimos proyectos profesionales, así como de su repentino 'adiós' a las ondas.

Uno de los rostros, y voz, más reconocidos del mundo de la comunicación en los años 80 es Isabel Gemio. La periodista y presentadora, una de las más conocidas e importantes de España, empezó a conducir espacios televisivos en la década de los 80 y no había parado de trabajar desde entonces, nunca, hasta hace unos años. Y es que, en 2022, de forma completamente inesperada, la comunicadora extremeña anunciaba su retirada completa, asegurando que no volvería a presentar programas de radio o de televisión.

Una salida "forzada", tal y como ella misma explicó en su momento, ya que fueron los medios de comunicación los que prescindieron de sus servicios. Ahora, este martes, 11 de junio, Gemio se volvía a sentar en un plató. Eso sí, como invitada de TVE, pues acudió a Late Xou, programa de La 2 que presenta Marc Giró, donde habló de sus proyectos profesionales actuales, como su canal de Youtube, NextTV, en el que entrevista a personalidades de diversa índole.

Isabel Gemio habla en La 2 de su salida de la radio

Giró no pudo esconder su entusiasmo al tener como invitada a una persona que era su "propia jefa", después de tantos años dedicada a los grandes medios de masas. "Está bien ser libre, tener libertad, hacer las entrevistas que me apetezca, pero sí es verdad que somos humildes, poquitos", reconocía Gemio, algo que la hizo reflexionar: "Creo que, en el fondo, la sociedad machista prefiere a una persona sumisa que a una libre, con criterio, que se siente capaz de decir 'no', que tiene claro lo que quiere y lo que no quiere. Yo es que soy muy inconformista". Tras esto, la presentadora se vio en la tesitura de hacer una reivindicación: "Me gusta tener claro lo que tengo que hacer. ¿Por qué voy a disimularlo? ¿Por ser mujer? ¿Por qué eso en un hombre se ve bien? Y, a veces, se me ocurren muchas cosas, porque soy una locura de ideas. Luego no se pueden llevar a cabo, pero, sí, hago entrevistas relajadas".

"La profesión se paró para mí, no hubo hueco y no me quiero quejar de ello" 🗣️Isabel Gemio se sincera sobre su desaparición en los medios tras 40 años de éxito 📻📺 pic.twitter.com/95z0aAEeut — La 2 (@la2_tve) June 11, 2024

Y, como era de esperar, en un momento de la entrevista, el de La 2 se atrevió a hacer la pregunta que todo el mundo esperaba: "¿Y volver a televisión? Porque tú ahora no tienes un programa de radio o de televisión, ¿no?". "Pues, Marc, son cosas de esta profesión. Yo, hacia atrás, prefiero no mirar ya. La vida es lo que hacemos con ella en cada presente. La vida me paró. Bueno, la vida no se para, afortunadamente. Si se para, ya sabemos lo que pasa. La profesión me paró, no hubo hueco. No me quiero quejar", aseguró Gemio. Una reflexión que la llevó a hablar abiertamente sobre su salida de Onda Cero en 2017: "Me sorprendió, porque tenía mucho éxito en la radio. Fueron 14 años muy bonitos, me siento orgullosa. Podía entrevistar a quien me diese la gana. Era muy libre", confesó, para a continuación relatar el motivo de esa decisión: "No me lo han dicho. No lo dicen nunca. En un despacho, las decisiones se toman, pero nunca se dicen realmente nos motivos".