Rosario Flores se emociona ante las lágrimas de un concursante en "La Voz Kids"

Rosario Flores protagonizó un momento emocionante al consolar a un concursante de "La Voz Kids" que se echó a llorar durante su actuación.

"La Voz Kids" suele ser un programa que levanta muchas emociones, no solo entre sus concursantes sino también entre los coaches, y anoche lo pudimos ver con Rosario Flores. La artista se emocionó y tuvo que salir a consolar a un concursante que rompió a llorar al ver como los cuatro coaches pulsaban el botón rojo.

Adrián Campos, de 11 años, acudió al escenario de "La Voz Kids" para interpretar 'Ángel Caído' de Malú en las Audiciones a ciegas del programa. Lo que el joven no esperaba es que, nada más empezar a cantar, todos los jueces quisieran girarse para ponerle cara a "esa linda voz". Pero el chico, al ver como los cuatro coaches le escogían se echó a llorar y paró la actuación.

En ese momento Rosario Flores salió a ayudarle exclamando: "¡No pasa nada, mi amor! ¡Sigue, sigue!". Fue tan emocionante el momento, que incluso la artista derramó alguna lágrima, que tras volver a su asiento reconocía que "lloro y me emociono". Finalmente, tras terminar su actuación, el pequeño Adrián, que se había declarado fan de Aitana, escogió marcharse al equipo de Pablo López, que realmente es el de David Bisbal, a quien está sustituyendo el artista malagueño en estas primeras pruebas.

Sebastián Yatra abandonó su sillón tras la traición de Pablo López

Pero no todo es emocionarse en "La Voz Kids", y es que los coaches tienen armas para fastidiar a sus contrincantes, algo que pudimos ver entre Aitana y Sebastián Yatra en las primeras audiciones. Pero en esta ocasión ha sido el cantante colombiano el que salió perjudicado e incluso llegó a abandonar su asiento.

Sucedió durante la actuación de Lucía, quien encandiló con su voz a los cuatro coaches, pero especialmente a Pablo López y Sebastián Yatra. El malagueño fue el primero en darse la vuelta y viendo que el artista colombiano quería girarse también aprovechó para bloquearle. Algo que provocó que el cantante internacional se levantara y abandonara su asiento para terminar sentado entre el público.

Al terminar la actuación, los otros tres coaches se preguntaban dónde estaba Yatra al ver el asiento de su compañero vacío. Yatra quiso explicar a la concursante su situación: "Mira Lucía, Rosario dice que no puede vivir sin ti. Pues a mi me toca vivir sin ti, y es por una traición de mi amigo Pablo". Ante lo que el malagueño quiso excusarse: "¡No, no, no. Ha sido David!".