Alma Bollo abandona 'Supervivientes 2023' en directo, tras una gran bronca

Los nervios están a flor de piel después de dos meses de concurso y hacen mella en los participantes. Alba Bollo montó en cólera tras la prueba y decidió marcharse en pleno directo

Más de dos meses llevan ya los concursantes de ‘Supervivientes 2023’en la isla y se nota. El cansancio y la falta de alimento hacen mella en la conducta y el carácter de los participantes. Se palpa en cada conexión, las situaciones desbordan los nervios de los más débiles, como ha ocurrido en el último directo con Alma Bollo, durante una prueba de recompensa. La hija de Raquel Bollo se ha enfadado tanto con algunos de sus compañeros, que ha terminado abandonando la conexión en directo para sorpresa de todos.

Alma Bollo ha montado una buena bronca al ver cómo sus compañeros han gestionado la mecánica de la prueba. Los concursantes de ‘Supervivientes 2023’ han tenido que entrar al mar para coger unas boyas de colores que contenían recompensas. La hija de Raquel Bollo ha sido de las más lentas nadando, y cuando ha llegado a la zona de las bollas, apenas ha podido coger porque no quedaban. Sus compañeros más rápidos se habían hecho con la mayoría, y esto es algo que ha indignado muchísimo a la concursante. "Para que veáis la clase de compañeros egoístas con los que convivimos diariamente”, ha estallado cuando ha regresado a la orilla.

El otro protagonista, sin quererlo, de la historia es Bosco Martínez-Bodiú, que ha intentado tranquilizar a Alma Bollo entregándole dos de sus boyas, pero esto no ha sido suficiente para ella. "¡No es cuestión de darme! ¡Es compañerismo! ¡Que estamos sobreviviendo, tío! ¿No os dais cuenta?”, han sido las palabras con las que la hija de Raquel Bollo ha continuado mostrando su enfado. "Me da mucho coraje, es una recompesa para todos, hay gente que nada más rápido, ¿cómo puede ser ver a una compañera llegando a una boya y se la quites?”, ha explicado. De hecho, ni siquiera ha aceptado las boyas que le ha cedido su compañero. “No las quiero, ¿para qué? Ya me da igual. Paso de las recompensas, de este programa y de todo”, ha comentado antes de abandonar el directo durante un rato.

La situación ha sido desconcertante durante unos momentos, cuando la concursante no hacía acto de presencia en las conexiones con plató. Incluso su madre, Raquel Bollo, ha reprobado su actitud, diciendo que había perdido las formas y eso le resta credibilidad. Aún así ha justificado este comportamiento por el cansancio y los días de supervivencia.

Ha habido un momento en el que Alma Bollo no ha hecho aparición durante la conexión, y Laura Madrueño ha explicado lo sucedido. “Se ha ido, ha preferido salir y no sé si aceptará la recompensa”, ha comentado la presentadora para que la audiencia no se extrañara más de la cuenta al no ver a Alma en los Cayos Cochinos.

Después, Alma Bollo ha regresado con sus compañeros y ha intentado tomarse el resto de la noche con más calma. La hija de Raquel Bollo es una de las concursantes de ‘Supervivientes 2023’ que más temperamento tiene. Esta vez, ha preferido controlarlo saliendo de la conexión en directo para que la cosa no fuera a más.