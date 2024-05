TVE y el cuento de nunca acabar: nueva edición para su concurso estrella

RTVE es el único ente que tropieza con la misma piedra y ha abierto el proceso de inscripción para la undécima edición de este programa, pese a las numerosas polémicas que le rodean.

TVE no quiere dejar escapar a su gallina de los huevos de oro y, pese a que no hay edición que quede exenta de polémica, sigue explotando Masterchef. Con su edición actual (Masterchef 12) acercándose a su final, y con la producción de Masterchef Celebrity 9 en marcha, RTVE comienza a preparar la otra modalidad de su concurso culinario por excelencia y que, además, le sirve como estandarte del entretenimiento, Masterchef Junior.

La corporación y Shine Iberia han abierto el casting para la undécima edición del talent show infantil, que volverá así la próxima temporada a la programación de La 1, dando paso al turno de los pequeños de la casa. Por lo que, los pequeños amantes de la cocina que tengan entre 8 y 12 años tienen una nueva oportunidad de aprender cocinando junto a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nágera. "Además de conocer a los chefs a los que más quieren, los nuevos aspirantes tendrán la oportunidad de vivir experiencias únicas, hacer nuevos amigos, viajar y divertirse mientras aprenden sobre el mundo de la cocina y la alimentación", reza la convocatoria de la cadena pública.

TVE abre el casting de 'Masterchef Junior 11'

Este anuncio llega después de las últimas polémicas sonadas, como el abandono de Tamara, por sus "problemas de salud mental", como ella misma explicó tras su decisión. Con esta nueva edición, y después del éxito de su edición anterior, la productora y el ente público buscan al sucesor de Loreto, la pequeña alicantina que consiguió convertirse en la ganadora más joven de todas las ediciones del formato, al conquistar el paladar de los jueces y del chef Dabiz Muñoz con un menú de alta cocina, que dejó a todos con la boca abierta. Y es que, Loreto rompió todos los récords posibles y se llevó el aplauso del jurado en aquella increíble batalla frente a Jesús.

"Es una maravilla ver a una niña tan pequeña como tú, que necesita taburete para llegar a la cocina, con las ideas tan claras. No has dudado ningún momento en el cocinado. Tienes talento para la cocina. Has sido capaz de sacar adelante un menú divertido, sutil, limpio, exigente y con técnicas muy bien aplicadas. Además, has hecho historia en Masterchef Junior al ser la aspirante más pequeña en enfrentarse al duelo final", le felicitó el jurado minutos antes de ser proclamada como ganadora. Esa gran final, además, dio muy buenos datos a la cadena pública, ya que fue seguida por 1.074.000 telespectadores de media y obtuvo 13,9% de cuota de pantalla. Es más, hasta 3.287.000 personas vieron en algún momento el programa. Ahora, es la oportunidad de que una nueva generación de cocineros demuestre su potencial ante los fogones.