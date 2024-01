Frank Cuesta "a punto de morir" corta el directo de su último vídeo de YouTube

El popular animalista se encontraba haciendo una directo en su canal cuando ha sido atacado por un ciervo, que le ha obligado a interrumpir la emisión ante el grave accidente.

Frank Cuesta ha vuelto a hacerse viral en redes sociales tras el grave accidente que ha sufrido cuando se encontraba ante un ciervo. El polémico animalista, que hace unos años llegó a ser un popular rostro de la televisión, ha sido atacado brutalmente por el animal mientras emitía en directo, a través de Twitch desde su refugio de animales, que ha sido compartido en su canal de YouTube. Como se puede ver en el vídeo, más abajo compartido, Cuesta estaba mostrando su día a día, cuando ha sufrido el ataque de un ciervo.

El animalista se estaba acercando al animal, como si no ocurriera nada, y le preguntaba "cómo va la vida". Y, justo en ese momento, lo embestía frontalmente, haciendo que Cuesta acabase en el suelo, gritando de dolor y tensión, a la vez que intentaba protegerse y esquivando las cornadas. Y el vídeo se paraba. Esta pelea, de unos cuatro minutos, no ha tardado en viralizarse en las distintas redes sociales, ya que algunos seguidores lo estaban viendo en pleno directo y, preocupados por el momento de tensión, han empezado a compartir el ataque. "Espero que diga algo pronto, porque se cerró el directo y no se sabe nada", comentaba uno de los usuarios.

El ataque de un ciervo a Frank Cuesta se viraliza

Poco tiempo después, Frank Cuesta subía un nuevo vídeo a YouTube donde explicaba cómo se encontraba y tranquilizaba a sus seguidores, quienes estaban preocupados cuando se interrumpía el vídeo del ataque, quedándose con la imagen del animal embistiendo con fuerza y violencia al animalista. 'A punto de morir hoy (atacado brutalmente' es el título del vídeo, donde cuenta que se ha "limpiado las heridas, me he cosido porque tenía una herida bastante profunda, vamos a ver si está bien", comienza diciendo en el vídeo, señalando que tiene golpes por todo el cuerpo y con la espalda muy inflamada por el golpe contra el suelo. "Estas cosas pasan", indicaba, para contar que Perrito, que así se llama el ciervo, lleva días bastante nervioso porque está en celo y que le estaba quitando cables, con los que se entiende que ha estado algo aislado por prevención.

"Estoy con el susto porque es una situación que puede ser de vida o muerte", aseguraba. "He tenido la suerte de que soy un un tío grande, fuerte", destacaba, resaltando que el ciervo pesa más de 200 kilos y que tiene unas astas "que te pueden matar, te pueden atravesar", revelando que el primer golpe le ha "hecho un agujero" en el estómago. Además, Cuesta reconocía que quizás no ha sido una buena intervención suya porque ha "cometido el error" de ir por un sitio que el animal no veía seguro: "He calculado mal. Pensé que él tenía salida y no tenía salida", confesaba. "Tengo heridas por todos los lados. He tenido que agarrarle, arrastrarme y estar un rato peleando a ver quién se cansaba antes. Son cosas de estar con fauna salvaje", incidía antes de acabar el vídeo, repitiendo que se encontraba bien, solo "un poco aturdido obviamente por la pelea, pero esta vez hemos salido bien dentro de lo que cabe. Aunque tengo cornadas por todos los lados. Seguimos".