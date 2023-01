Beaumont afirma que el tiro de la malversación le sale por la culata a Sánchez

El director de Esdiario deja en muy mal lugar, en su artículo en La Razón, al presidente, que no ha logrado el efecto esperado con la reforma del Código Penal, sino justamente el contrario.

En su colaboración semanal con la sección de Opinión de La Razón, Antonio Martín Beaumont basa su artículo en el "maremoto" que ha supuesto la entrada en vigor del nuevo Código Penal. El director de Esdiario hace especial énfasis en que Pedro Sánchez no ha logrado el efecto deseado con la reforma del delito de malversación, sino más bien todo lo contrario.

Según afirma Beaumont, "se ha ido al garete el proyecto del presidente, basado en la amnesia: nos lo quitamos todo de en medio, pulverizamos la sedición y rebajamos la malversación antes de las navidades, y las fiestas harán que los españoles se olviden". La figura clave para que esta reforma elaborada ad hoc para los independentistas catalanes no haya tenido el efecto deseado por Pedro Sánchez ha sido el juez Pablo Llarena, que, al aplicar la modalidad agravada en la causa de Carles Puigdemont, ha pulverizado los siniestros planes presidenciales ya que las penas se podrían ampliar hasta los 12 años de prisión y los 20 de inhabilitación.

El director de Esdiario no tiene dudas al asegurar que en el seno del PSOE están muy nerviosos por el hecho de que Puigdemont pueda volver al centro del debate a solo unos meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas y, sobre todo, porque los españoles no van a tragar con más concesiones a "políticos que han metido la mano en la caja para que salgan de rositas por el capricho de favorecer a sus costaleros secesionistas, que declararon la independencia de Cataluña y a día de hoy no niegan que vayan a volver a hacerlo".

El PP ofrece una alternativa regeneracionista de país

Todo ello, por supuesto, unido a la chapuza del «solo sí es sí» y al goteo de rebajas de penas o excarcelaciones de agresores sexuales. Mientras tanto, según el análisis de Antonio Martín Beaumont, en el PP "aciertan en seguir su propio camino, ofreciendo su alternativa regeneracionista de país, resumida en convocar a la mayoría social a un proyecto realmente nacional".