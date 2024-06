Lolita la toma con una famosa cantante y se lleva un zasca de Santiago Segura

La juez de "Tu cara me suena" fue muy crítica con la artista a la que imitó Conchita a pesar de que reconocía que no la conocía de nada.

Conchita tuvo un reto bastante difícil en la última gala de "Tu cara me suena". A la cantante le tocó interpretar el último éxito de la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, 'Espresso'. Un hit con el que la cantante ha dado el salto en España, donde hasta ahora no era demasiado conocida. El reto de Conchita no era nada fácil, ya que como ella explicaba en su entrevista con Manel Fuentes "no para ni un segundo", además tenía el reto de no olvidar la letra de la canción.

A pesar de la dificultad, Conchita logró solventar todas las dificultades y ofreció una gran actuación que el jurado supo valorar. Carlos Latre valoró los esfuerzos de Conchita, que tuvo que cambiar su forma de cantar para imitar la voz susurrada con la que Sabrina Carpenter canta habitualmente, y Lolita Flores también tuvo buenas palabras para la concursante, aunque no le pasó igual con la artista estadounidense.

"La veo sosa", explicaba Lolita Flores en unas palabras que tuvo que aclarar porque Conchita llegó a pensar que hablaba de ella, algo que la jueza de "Tu cara me suena" negaba rotundamente: "A mí me gusta que tú, Conchita, imites a personajes potentes porque tienes raza. Yo no he dicho que seas sosa, digo que Sabrina Carpenter es sosa de cojones".

Como va a decir la lolita flores que sabrina carpenter es sosa😭😭😭 — ciaraxd💌 | HE VISTO A HARRY (@ciaraxd4) June 14, 2024

Los zascas de Santiago Segura y Manel Fuentes a Lolita

Fueron varias las ocasiones en la que Lolita Flores aprovechó para llamar "sosa" a Sabrina Carpenter, lo que provocó que Manel Fuentes lanzara un pequeño zasca a Lolita: "Y lo dice Lolita, que la conoce de toda la vida". Pero el presentador no fue el único que se dirigió a la jueza del programa para hacerle un comentario sobre sus burlas hacia la artista americana.

¡Imparable! 💥 Conchita desprende la sensualidad de Sabrina Carpenter con ‘Espresso’. ❤ #TCMS10



👉 https://t.co/T63QJ6P52r 👈 — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) June 14, 2024

Santiago Segura también tiró de ironía para lanzar un zasca a Lolita Flores: "Nos hemos ventilado la carrera de Sabrina Carpenter gracias a Lolita. La hemos desplumado. El Madison Square Garden está llamando para decir que Sabrina Carpenter no actúe y que lo haga Lolita".