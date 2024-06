Jorge Fernández se sincera sobre su enfermedad en lo de Susanna Griso

El presentador de 'La ruleta de la suerte' ha intervenido en 'Espejo Público' para alertar sobre su padecimiento y recordar lo mal que lo pasó durante años sin un diagnóstico.

Si hay algo que caracterice al programa de Susanna Griso es que trata temas de actualidad y de interés, contando con declaraciones de personas que se están viendo afectadas, que han sido protagonistas de lo que estén tratando o que quieren contar su experiencia. Este lunes, 3 de junio, Espejo Público se hizo eco de las enfermedades provocadas en humanos por las garrapatas. "Puede incluso dejarte en silla de ruedas", ha apuntado la presentadora del matinal de Antena 3. Para ponerle voz (y cara) a esta historia, la de Atresmedia ha contado con un invitado de excepción y de la casa: Jorge Fernández.

El presentador de La ruleta de la suerte, uno de los concursos de televisión más longevos en nuestro país, nunca ha faltado a su cita diaria con los espectadores desde hace 18 años. Sin embargo, hubo una época en la que le falló la salud y casi ocurre. "Lo ha pasado muy mal", ha señalado Griso al introducir a su invitado, que sufrió la enfermedad de Lyme por culpa de la picadura de una garrapata. El también modelo ha intervenido a través de una videollamada, ya que estaba a punto de coger un avión, para contarle a la audiencia de Espejo Público su experiencia.

Jorge Fernández y la enfermedad de Lyme

Cuando el presentador de La ruleta ha hecho su aparición telemática en el plató de Espejo Público, lo primero que ha hecho ha sido 'corregir' a Juan Soto Ivars, colaborador del matinal, que había bromeado sobre las garrapatas: "Cómo se nota que no te ha picado a ti un bicho asqueroso de estos. No hace falta defenderlo, porque es una enfermedad muy, muy jodida. Es verdad que hay mucha gente que lo está pasando mucho peor que yo y hay gente, como decía Susanna, que está en silla de ruedas. Y puedes palmar. Una garrapata, en un sistema inmunológico muy debilitado y cuando te pilla fuerte, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta muerte que existe. En España, afortunadamente, menos. En Estados Unidos, Canadá o incluso Suiza... Aquí se sabe muy poco sobre la enfermedad de Lyme y algunos médicos te dicen que no... Hace 5 ó 6 años cuando me lo descubrieron decían que no existía: fibromialgia facial crónica, un saco roto junto al colon irritable", ha apuntado Fernández.

Continuando con su relato, el de La ruleta ha asegurado que tardaron mucho en diagnosticarle la enfermedad debido a la falta de tests –muy caros, por otra parte– y de médicos especializados, y del parecido con otras enfermedades. "Empiezas a estar cansado, te duelen las articulaciones, neblina mental, estás irascible... 'Joe, ¿qué me está pasando?", ha recordado. "Ni sabía qué era Lyme. Llevaba 3 años jodido", ha añadido. "Yo te veía por los pasillos muy delgado. Llegaste a perder 13 kilos", ha puntualizado Griso, al escuchar a su compañero recordar una época pasada. Pero Fernández aún no se ha recuperado del todo, pues continúa presentando síntomas, sobre todo por el dolor en las articulaciones y en el estómago: "La mejor medicina contra el Lyme es no tener estrés [...] Tuve que dejar de hacer todo. Sólo iba a grabar [...] Yo no me vi la garrapata. De repente empecé a sentirme mal. No sabía a qué respondía mi poca vitalidad..." ha recordado, a modo de mensaje y aviso a la audiencia de Antena 3.