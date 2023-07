Tras 14 años en "Espejo Público" así fue la despedida de esta mítica reportera

Después de estar en el exitoso programa de Antena 3 durante 14 años, Mabel Redondo, columnista de ESdiario, se despedía de la audiencia el pasado viernes.

La temporada de verano siempre trae cambios a los habituales programas de televisión. Los presentadores se marchan de vacaciones, como ha sido el caso de David Cantero, Diego Losada, Emma García, Ana Rosa Quintana, Sonsoles Ónega o Susanna Griso, y algunos de sus compañeros se despiden también de forma definitiva, algo que sucedió en "Espejo Público" el pasado viernes.

En el programa de las mañanas de Antena 3, que actualmente presenta Lorena García en sustitución de Susanna Griso, se vivió el viernes una despedida definitiva a una de las compañeras más veteranas del equipo, Mabel Redondo, que además, es columnista de ESdiario.

La periodista madrileña se despedía de de los espectadores de "Espejo Público" después de 14 largos años de trayectoria compartiendo historias y momentos con ellos y con el resto de sus compañeros. Unos 14 años que la han convertido en una "clásica del programa", tal y como explicaba Lorena García en su despedida.

Nueva etapa en Atresmedia

"Hoy tenemos una despedida de una clásica de Espejo público. Lleva más años que el logo" comenzaba explicando la presentadora sustituta de Susanna Griso mientras que las cámaras del programa se centraban en Mabel Redondo. "Bueno no tanto, pero son 14 años. Hoy es mi último día en 'Espejo Público', pero me quedo en la casa" explicaba la periodista asegurando que seguiría trabajando en Atresmedia.

"He disfrutado, he conocido a gente fantástica, he gozado del compañerismo de gente a la que quiero mucho y que me llevo en el corazón... Son 14 años en los que hemos tenido muchas alegrías, también algún que otro disgusto y yo, pero sobre todo mucha alegría" explicaba la periodista durante su despedida.

Además de despedirse en el programa, Mabel Redondo también lo hizo a través de sus redes sociales, dedicando un Story de Instagram al programa en el que ha pasado 14 años de su vida: "En mi maleta siempre pesa lo más positivo. Gracias Espejo Público".

La veterana periodista, que además de en "Espejo Público" ha trabajado en medios como la Cadena COPE y en otros programas de Antena 3 como "La vida rosa" o "Abierto al anochecer", todavía no ha desvelado cuál será su próxima aventura en Atresmedia.