Loreen gana Eurovisión 2023 y Europa es injusta con Blanca Paloma que queda 17ª

La sueca Loreen ha hecho historia al conquistar por segunda vez el micrófono de cristal de Eurovisión en una noche en la que Europa no supo apreciar el arte de Blanca Paloma.

Ya conocemos a la delegación ganadora de Eurovisión 2023, que toma el relevo de los ucranianos, se trata de la gran favorita, la sueca Loreen, que con esta victoria hace además historia convirtiéndose en la primera mujer en conquistar dos micrófonos de cristal e iguala al inglés Johnny Logan. Loreen cumple con las apuestas al convertirse en ganadora con 583 puntos, superando a Finlandia, que con el televoto dio la sorpresa y escaló hasta la segunda posición.

Loreen, que hizo una interpretación preciosa de su tema 'Tattoo', lideró las votaciones desde el comienzo, llegando a obtener hasta los 12 puntos hasta en catorce ocasiones. Antes del televoto, Loreen se situaba primera con 340 puntos, pero todo se ajustó cuando Finlandia, una de las grandes favoritas, recibía 376 puntos por parte del público, haciendo que Käärijä subiera al primer puesto con 526 puntos. Finalmente, el público otorgaba 243 puntos a Suecia, haciendo que Loreen fuera la ganadora de Eurovisión 2023.

Blanca Paloma queda en el puesto 17 con 100 puntos

La otra cara de la moneda la vivimos con Blanca Paloma, que terminó Eurovisión en el puesto 17 con 100 puntos, pero que además obtuvo la menor puntuación del televoto, sólo 5 puntos. La española tuvo que ver como Europa no supo apreciar la perfecta actuación que realizó con 'EaEa' y como, a pesar de las múltiples alabanzas que recibía a lo largo de la semana, luego no se llevaba los puntos del jurado profesional ni del público.

Nuevamente, los 'amiguismos' reinaron en el certamen, Letonia entregando sus 12 a Estonia, o San Marino haciendo lo propio con Italia, son situaciones que se llevan viviendo años. Además, tal y como ocurría con Chanel, la ilicitana no recibió ni un solo punto de Italia, a quien España otorgó sus 10 puntos, ni de Francia, a quien dimos 5 puntos. Los 12 del jurado profesional español también se los llevó Loreen.

La Zarra puso la nota negativa

La nota negativa de Eurovisión se la llevó la francesa La Zarra, que no supo encajar muy bien los 50 puntos que obtuvo del televoto y no solo no se la vio muy convencida, sino que dedicó un gesto obsceno que no pasó desapercibido para los seguidores de Eurovisión.