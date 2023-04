Gonzalo de Castro intentó recuperar "Siete Vidas" pero "era muy difícil"

Gonzalo de Castro ha confesado en una entrevista a la Cadena Ser que hace años intentó recuperar "Siete Vidas", la ficción de Telecinco que le dio a conocer, pero que era "muy difícil"

"Siete vidas" fue una de las series más exitosas de nuestro país y el trampolín para muchos actores que aún todavía siguen protagonizando series y películas. Uno de ellos fue Gonzalo de Castro, quien en la ficción de Telecinco daba vida a Gonzalo Montero y que ha hablado en una entrevista a la Cadena Ser sobre una posible vuelta a la pantalla de "Siete Vidas", pero que finalmente no se pudo hacer realidad.

El actor, que acudió al programa de 'Hoy por Hoy' para hablar sobre su nueva obra junto a Pedro Mari Sánchez, reconoció que: "'Siete vidas' fue una cosa extraordinaria, un antes y un después en la ficción española. Yo tuve la fortuna y el inmenso placer de estar allí, y sería muy cretino no reconocer que, si vengo de algún lado vengo de allí ". Y es que la serie que protagonizó el actor estuvo en antena desde enero de 1999 hasta abril de 2006, fueron 7 años en los que todos los espectadores pudieron ver cómo crecían algunos de los actores con más recorrido nacional actualmente como Paz Vega, Javier Cámara, Carmen Machi, Santi Rodríguez, Anabel Alonso y el propio Gonzalo de Castro entre otros.

Gonzalo de Castro confiesa que "Siete vidas" estuvo a punto de volver

De aquella serie surgió otra que también consiguió un hueco en la parrilla y se llenó de éxitos, que fue "Aida". Pero durante muchos años, al igual que sucede con otras series, ha habido mucha gente que ha pedido la vuelta de "Siete vidas" a la pequeña pantalla, algo que como asegurado Gonzalo de Castro se llegó a plantear: "Esto se intentó, pero era muy difícil. Cada uno de los actores había tomado ya sus carreras y sus vidas y era muy difícil. Se intentó pero, en fin, esto ya no tiene sentido".

Y es que son muchos los actores que guardan un buen recuerdo de "Siete vidas", no solo Gonzalo de Castro. También Javier Cámara tuvo buenas palabras hacia la serie y hacia los compañeros con los que tantas horas compartió en otra entrevista en el programa 'El Faro' de la Cadena Ser: "Amparo Baró me enseñó muchas cosas, a valorar el talento, a no perdonar a la gente que no estudia o no se lo toma en serio".