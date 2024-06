El primer famoso invitado al jurado de "Tu cara me suena" para sustiuir a Llàcer

Este viernes 31 de mayo, el jurado de "Tu cara me suena" contará con la presencia de un famoso nuevo encargado de sustituir a Àngel Llàcer, que estará de baja indefinida por temas médicos.

Desde hace varias semanas los seguidores de "Tu cara me suena" eran conocedores de la ausencia de Àngel Llàcer en el jurado del concurso de manera indefinida. Una ausencia debida a unos graves problemas de salud que le tuvieron en la UCI durante 14 días y por la que incluso llegó a temer por su vida y a despedirse de su familia.

Esta misma semana, Àngel Llàcer reaparecía en sus redes sociales para contarle a sus seguidores los momentos tan duros que ha atravesado durante estas semanas de ausencia. Llàcer, que ingresó en el hospital por una infección bacteriana tras un viaje por el Sureste Asiático, ha relatado el susto que ha vivido en estos días: "Después de volver de un viaje, me encontraron una bacteria y me ingresaron diez días en Madrid. Regresé a Barcelona creyéndome recuperado, pero volví a encontrarme mal y me ingresaron... Aquí es cuando tuve el susto real".

"Sufrí una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y catorce días de UCI. Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y mis seres queridos", explica Llàcer dando un parte de lo que le ocurrió. "Ahora, ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación", ha comentado tranquilizando a sus seguidores.

José Corbacho, el sustituto de Àngel Llàcer

En esta gala número 8 de "Tu cara me suena" que emitía Antena 3 este viernes, José Corbacho ha sido el encargado de sustituir a Àngel Llàcer, quien volvía a ausentarse del programa por su situación médica. El humorista, que fue concursante en la séptima edición del concurso y en el especial navideño, será el segundo famoso encargado de sustituir a Llàcer.

Hay que recordar, que en la gala 5 de esta temporada de "Tu cara me suena", Àngel Llàcer ya tuvo que ser sustituido por Silvia Abril por el primer ingresó que tuvo en Madrid. Aunque reapareció en las galas 6 y 7 de manera puntual, a partir de la octava el juez se ausentó de manera indefinida por los problemas que él mismo ha relatado en sus redes sociales, dejando un hueco que, en esta octava gala, ha ocupado José Corbacho.