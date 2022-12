David Cantero desvela la enfermedad de una mítica periodista de Telecinco

El presentador ha dejado a la audiencia “K.O” después de revelar el nombre de una conocida periodista de Informativos Telecinco que padece una cruel enfermedad

David Cantero no ha querido andarse por las ramas y esta semana ha dado la peor de las noticias: la enfermedad de una de sus compañeras de trabajo y rostro visible de muchas noticias en los informativos de la cadena de Mediaset. Y es que Sol Villanueva, la presentadora de informativos Telecinco de 1997 a 2006 ha dado a conocer que padece una enfermedad.

“Les hablamos ahora de una legendaria periodista, Sol Villanueva, compañera de estos informativos que presentó hace un par de décadas. Durante años fue una de las caras de esta cadena. Y ahora cuenta en un libro su durísima experiencia durante un año y medio ingresada en un hospital por una enfermedad que dio la vuelta a su vida y la dejó paralizada y sin voz”, ha empezado diciendo el David Cantero.

Sol Villanueva

Y es que s trata del síndrome de Guillain-Barré. Una patología que cuenta a la perfección en su libro “Toledo 1520-2020”: “Es una enfermedad autoinmune que daña los nervios y que me dejó sin capacidad de comunicarme, sin movimientos… (…) No solo he rehecho mi vida, también he renacido. No podía mover ninguna parte de mi cuerpo, más que el dedo gordo del pie derecho”, confesaba la periodista. Una noticia que Cantero despedía diciendo “un beso muy fuerte”.