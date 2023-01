La "peculiar" declaración de amor de Juan del Val que confunde a Nuria Roca

La presentadora y el colaborador de La Sexta han vuelto a protagonizar un "malentendido" durante el programa, provocando que la valenciana pidiese a su marido que repitiese lo dicho.

El final de la Navidad marca el inicio de la rutina en todos los aspectos, por lo que la televisión también recupera su programación habitual con el regreso de aquellos formatos que han estado de vacaciones. Un ejemplo de esto ha sido la vuelta de La Roca a los domingos de La Sexta. En su regreso, el programa que presenta Nuria Roca ha hecho un repaso por algunos de los asuntos más recientes, siendo uno de ellos la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

La presentadora, que además comparte plató con la hija de Isabel Preysler en El Hormiguero, confesó que se alegraba por ellos. De esta manera, se inició en el programa un "debate" sobre la reconciliación de la pareja y un "mal entendido" entre Nuria Roca y Juan del Val, algo que viene siendo habitual entre el matrimonio en las emisiones de La Roca. Y es que, la presentadora y el colaborador de La Sexta no ocultan ni su buen rollo ni el malo, demostrando su buena química y haciendo partícipe a la audiencia de su continuos "piques", como el de este domingo.

Un nuevo malentendido tras una declaración

Mientras se hablaba de la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, de las segundas oportunidades, Juan del Val aprovechó el momento para lanzarle un piropo a su mujer, aunque Nuria Roca no lo recibió, al principio, como tal, ya que se quedó muy confundida con las palabras de su marido: "Yo solo volvería con mi ex si me separo de Nuria", aseguró el colaborador de La Sexta. Ante la confusión evidente de la presentadora, Nacho García tuvo que intervenir: "Se refería a volver contigo".

"Espera, que no lo he entendido", aseguraba Nuria Roca, pidiendo que lo repitiese. "Te lo voy a explicar: yo solo volvería con mi ex si me separara de ti", repitió Del Val. "Ah, o sea, has hablado de mí como si fuera una ex", comentaba la presentadora de La Sexta tras entender, finalmente, la declaración "romántica" de su marido. "Pensaba que estabas haciendo referencia a una ex tuya", añadió. "Es más, a mí me haría ilusión separarme de ti nada más que para volver", sostuvo Juan del Val.