Chicote protagoniza, de nuevo, una brutal bronca en "Pesadilla en la Cocina"

La Sexta emitió un nuevo programa de "Pesadilla en la Cocina", en el que no faltaron la tensión, las lágrimas y una brutal bronca del chef Chicote a uno de los dueños de La Bámbola

"Pesadilla en la Cocina" continúa emitiendo episodios de su octava temporada y en esta ocasión ha viajado en su último programa a Málaga para ayudar a los dueños del restaurante La Bámbola. Pero al llegar el chef Chicote se ha encontrado con un restaurante sumido en el caos y con un dueño que no aportaba mucho.

Este episodio de "Pesadilla en la Cocina" ha estado plagado de momentos de tensión, lágrimas y el cameo de la cantante Merche, que incluso se atrevió a cantar unas estrofas de "Abre tu mente" junto a la cocinera de La Bámbola.

¿Tú también has escuchado "hola qué tal estás" y has seguido con "soy Mercheeeee"? ¡Nosotros sí!

Los dueños de La Bámbola, José y María Jesús, acudieron al programa en busca de ayuda para su restaurante, que atravesaba momentos tan malos que incluso llegaban a afectar a su matrimonio. Pero al llegar allí, Chicote se dio cuenta de que el problema estaba en una cocinera, María Jesús, que prefería estar atendiendo en sala antes que cocinando, y un dueño, José, que era incapaz de tomar las riendas de la situación.

La tensión desborda a María Jesús y provoca la bronca entre Chicote y José

El desastre que supuso el primer servicio provocó que María Jesús se viera desbordada y rompiera a llorar a causa de la frustración y al ver que su marido, José, no hacía nada por arreglarlo y se mantenía la margen. Viendo esa situación tuvo que ser Chicote el que saliera a animar a la cocinera que repetía una y otra vez "no puedo más, no lo entendiendo", mientras que su marido no se preocupaba por ella.

El descorazonador del todo ver a María Jesús pidiendo ayuda desesperada 💔

Al finalizar el servicio Chicote abroncó a José al escucharle decir que en el restaurante "solo hay tensión, problemas y discusiones". Pero Chicote no se iba a quedar callado y rápidamente le puso en su sitio: "Yo en ti he visto tensión cero. Me moriría de vergüenza si mi mujer saliese a llorar a la calle y tuviese que ir a darle un abrazo un desconocido, que soy yo". Mientras José intentaba excusarse en que "no me había dado cuenta".

Esta no es la primera vez que Chicote tiene que abroncar a alguien en "Pesadilla en la Cocina", pues el chef ha visto de todo en el programa, desde intentos de engaños hasta discusiones que casi llegan a las manos.