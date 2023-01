El comentario de Évole que ha hecho levantar a los seguidores de Rafa Nadal

El periodista comentó las imágenes del tenista en las que se veía la "coronilla que clarea" y tuvo que soportar la airada respuesta de los fans del tenista: "Tu sí que clareas, Jordi"

A más de uno en España se le heló la respiración cuando vio el brusco movimiento que hizo Rafa Nadal al ir a devolver una pelota que le había lanzado Mackenzie McDonald en el partido correspondiente a la segunda ronda del Open de Australia. Desde el primero momento se vio que ahí había una lesión y, efectivamente, hoy se ha confirmado que el tenista español tendrá que estar dos meses alejado de las pistas de tenis. Las lágrimas de su esposa, Mery Perelló, en la grada, no presagiaban nada bueno.

Durante la retransmisión en directo del encuentro, las cámaras estuvieron constantemente pendientes de Rafa Nadal. También cuando esperaba en su silla, con un rostro mezcla de desesperanza e incredulidad, la llegada del servicio médico que le iba a examinar la cadera izquierda en la que el jugador acababa de notal un terrible tirón.

El plano ofrecido por la televisión australiana fue una estupenda lección de periodismo visual. En un principio, pudiera parecer que Jordi Évole, uno de tantos que estaban siguiendo esas instantes, estaba en ese mismo idea. Y así lo quiso reflejar en un tweet, en el que se podía leer lo siguiente: "Cuando una retransmisión deportiva se convierte en un documental. 3 minutos de pura vida. Cuando Superman pierde los poderes y se vuelve humano. Las caras de los suyos. Y la cara de él. Y el plano de coronilla que clarea. El realizador de esto es un genio. Y hacerlo en directo", escribió el periodista catalán.

Ciertas palabras de ese texto no pasaron desapercibidas, en concreto esas de "... y el plano de la coronilla que clarea", y algunos internautas las afearon en comentarios al propio Évole. "Estoy de acuerdo con lo que dices del realizador. Pero lo del plano de coronilla hacía falta mencionarlo", "Te has pasado con lo de Superman, está sobrevalorado. Si tiene títulos es porque ha ganado, pero Superman..." o "Tu sí que clareas Jordi. Y pensar que hubo una época en la que ilusionaste a mucha gente... y mira, fuiste otra marioneta vendida más", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

"Lo he escrito desde la admiración"

El asunto se elevó tanto que el propio Jordi Évole decidió cortar de raíz el asunto y aclarar algo que, muy probablemente, no hubiera necesitado aclaración alguna. "Leo que hay quien hace interpretaciones malévolas del tuit que he escrito. Peor para ellos. Lo he escrito desde la admiración a quien ha dedicado su vida a ser el número 1, y además lo ha conseguido como nadie. A los malpensados, pues nada, que en este caso andan equivocados", comentó el periodista catalán.