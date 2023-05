Macarena Gómez confiesa a Nuria Roca lo peor de trabajar con "malos actores"

La actriz visitó este domingo "La Roca" y la presentadora se sorprendió escuchando los detalles que dio sobre algunos momentos en los que ha tenido que controlarse "y callar".

Los actores acuden a los programas de televisión para promocionar su últimos trabajos. Lo mismo hacen los escritores y los cantantes. En estos encuentros, en ocasiones, se producen revelaciones que acercan un poco más esas profesiones a la audiencia, en este caso, de La Roca. El programa de Nuria Roca en La Sexta recibía este domingo a Macarena Gómez, quien acudía al plató a promocionar su nueva película: Y todos arderán. La actriz participa en este film al que podríamos calificar como "arriesgado", pues los directores son "tres chavales que empezaba a hacer cine", según apuntaba Juan del Val.

La intérprete, ante tal apunte, no dudó en señalar que a ella le daba igual quién sea el director, pues ese fija más en la trama: "A mí me gusta interpretar. El personaje es un regalo para cualquier actriz". Pero no pudo evitar reconocer que le dio un poco de miedo cuando le dijeron que la niña que le acompañaría en el film era principiante: "Actuar no es una cosa de una sola persona, es de dos. Un actor crece y es mejor cuando actúa con alguien a su altura. Cuando me llamaron para hacerlo me dijeron que la niña estaba estudiando teatro y me produjo vértigo. Pero me di cuenta que era inteligentísima". confesaba Macarena.

La confesión de Macarena Gómez en La Sexta

Esta confesión llevó a los presentes a interesarse si había trabajado alguna vez con "actores realmente malos". Macarena, con una sonrisa, no dudo en responder que "muchas veces no pero alguna vez sí. Es bastante desesperante, lo que pasa que me controlo y me callo". Aunque, pese a ello, aseguró que había algo peor: "Lo peor no es ser malo, es ser egoísta. Los hay que no te dan la réplica. Si te están haciendo un plano corto tuyo, y te tiene que dar su texto y hay alguno que en ese momento se va y no te lo da", se quejó dejando boquiabierta a Roca.

Nuria Roca, que no podía salir de su asombro, no dudó en decirle a Macarena que "yo creía que eso ya no sucedía" y la actriz no tuvo más remedio que confirmarle que sigue ocurriendo. Con esta película, la intérprete ha cambiado su registro, ya que estamos acostumbrados a verla como Lola en La que se avecina. De hecho, ella misma explicaba en La Sexta que no podía escoger entre ser actriz de comedia en La que se avecina o ser musa del cine de terror: "Es como escoger entre papá y mamá. Me hice conocida gracias a la serie haciendo comedia, pero entre el público especializado en cine de terror yo soy actriz de terror", zanjaba sin dudarlo.