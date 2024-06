Ridículo del 'equipo de opinión sanchista': lío con la separación de poderes

La actual directora de 'El Plural', que trabajó como asistente personal de Zapatero, hizo su propia interpretación de la separación de poderes en 'Al rojo vivo' para defender a Sánchez

Pedro Sánchez se llegó a quejar de que las tertulias políticas de algunos programas de televisión no estaban compensadas. Todo tertulianos de derechas y ninguno de izquierdas. Parece que para el presidente del Gobierno solo existe El Hormiguero y dada su obsesión con Pablo Motos y sus colaboradores -el último ataque del PSOE fue hacia Tamara Falcó- podría ser una realidad, ya que de otros programas donde la cosa está más igualada o incluso con la balanza decantándose para su lado no se queja.

Es el caso de Al Rojo Vivo, donde los defensores más acérrimos del 'sanchismo' se lanzan a defender a capa y espada a su idolatrado líder. Es el caso de Angélica Rubio, directora de El Plural, que este lunes se hizo un lío con la separación de poderes y mezcló conceptos.

El Equipo Nacional de Opinión Sincronizada soltando fango en La Sexta y mintiendo a la audiencia.



A ver, Ángelica, te dejo algunas anotaciones…



1. No existe la “soberanía popular”, es soberanía NACIONAL.( art., 1.2 CE)

2. La soberanía nacional NO reside en el Congreso, sino… pic.twitter.com/AROh1acqAi — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) June 17, 2024

Por ejemplo, la que también fuera asistente personal y de prensa de José Luis Rodríguez Zapatero desde 2004 y hasta el 2008, se empeña en llamar soberanía popular a la soberanía nacional y que esta reside en el Congreso de los Diputados en vez de en el pueblo, tal y como dicta la Constitución. También insiste en el ataque a los jueces y su independencia, además de meter en la ecuación al Rey sin motivo: “¿Qué pasa? ¿Qué los jueces son Dios y están por encima del Rey y del presidente del Gobierno? ¿Y se pueden constituir en un proceso paralelo al margen del Congreso?”.

Pues precisamente, tal y como han destacado varios usuarios de X, la respuesta es sí. Y es que en la Constitución viene establecido -y no en un artículo lejano o escondido- que el poder judicial es independiente del legislativo (las Cortes Generales, es decir, Congreso y Senado) y del ejecutivo (el Gobierno). Sin embargo al socialismo, que tiene mayoría en el Congreso gracias al apoyo de independentistas y filoetarras, no le interesa esta parte de la Carta Magna. Aunque, visto lo visto, no es un texto que tengan muy en cuenta de un tiempo a esta parte.