Dani Martínez copia a La Resistencia y deja en evidencia a Broncano

El presentador de Movistar Plus ayudó a un joven del público a pedir en matrimonio a su chica, de una forma más "organizada" que la ocurrida hace unos días en el espacio de Broncano.

Hace unos diez días, David Broncano presenciaba en directo una inesperada petición de mano en La Resistencia. Ahora, ha ocurrido lo mismo en el programa de Dani Martínez, aunque, esta vez, estaba bastante más planeado y sin dejar paso a la improvisación. El presentador de Martínez y Hermanos que había recibido la petición de Pablo, el novio, para que le ayudase con la pedida. Y, como no podía ser de otra manera, el de León hizo todo lo posible para que pudiese entregar el anillo a Déborah, su novia.

Pero, conociendo a Martínez, esto no iba a quedar solo en una petición de matrimonio y ese "pequeño favor" a este joven fue a más. No solo logró el "sí, quiero" de su chica, sino que sus familias pudieron estar presentes en este bonito momento a través de una multivideollamada. Aunque todo esto tuvo lugar después de una entrevista personal que el presentador de Movistar le hacía al novio, donde no pudo evitar señalarle lo siguiente: "Lo que tú quieres es pedirle matrimonio a tu chica hoy en el programa. Viste el otro día La Resistencia y te has calentado, ¿o qué pasa?".

Una pedida de matrimonio, otra vez, en Movistar

Pablo escribió al programa para poder pedirle matrimonio a su chica en él y Dani Martínez se ofreció a echarle un cable para que todo fuese de lujo, llegando incluso a darle algunas claves como utilizar rosas amarillas y poner la canción Portales de Dani Martín en su puesta en escena. Una puesta en escena que, por supuesto, también estaba bastante planeada. Utilizaron a Joaquín Reyes, uno de los invitados de este jueves, para sacar a tres parejas del público -una de ellas eran Pablo y Déborah- para hacerles una serie de preguntas que destaparían su compatibilidad.

Gracias Deborah y Pablo por querer compartir este momento con vuestros herrrmanos 🥰 💕 Desde #MartínezYHermanos os deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa 💍 pic.twitter.com/f1LsDSiZHF — #0 por Movistar Plus+ (@cero) March 23, 2023

Cuando llegó el turno de los protagonistas, Joaquín preguntó: "¿Sabes lo que lleva tu pareja, Déborah, en los bolsillos?", y la joven mencionó la cartera y el móvil, a la vez que su chico extraía esos objetos del bolsillo. "Y no debería de llevar nada más, creo", comentaba después la futura esposa. Pero Pablo, que vio que estaba confundida, le indicaba que llevaba algo más, mientras que sacaba una pequeña cajita sorprendiendo a los presentes. Acto seguido comenzó a sonar la canción Portales y Pablo hizo una emotiva declaración de amor a Déborah.

Dani Martínez, que lo estaba observando todo desde la retaguardia, no pudo evitar emocionarse y gritar "¡ha dicho que sí! ¡Se van a casar!”, tras el "sí, quiero" de Déborah y mientras soltaban confeti en el plató para celebrar la buena nueva. Todo acabó en lágrimas, de felicidad por supuesto, y con una joven que no creía lo que estaba sucediendo en ese momento. Y menos aún cuando el presentador de Movistar anunciaba que toda su familia y amigos estaban presentes en mutivideollamada para ser testigos de la pedida de matrimonio.