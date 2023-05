Herrera estalla contra Sánchez a cuenta de Bildu y le da una lección de historia

Durante su editorial matutino en Herrera en COPE, el presentador almeriense ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno por los exterroristas que presentan los "filoetarras" el 28M.

A estas alturas, ya todo el mundo sabe que Bildu ha decidido presentar, de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, a 44 candidatos que fueron, en su momento, terroristas militantes en ETA. Incluso, 8 de ellos cuentan con delitos de sangre por los que, por supuesto, no han pedido perdón. Preguntados en el Congreso de los Diputados los miembros del Gobierno, prácticamente ninguno de ellos se ha querido mojar en el asunto.

Y esto ha exasperado sobremanera a Carlos Herrera quien, en el editorial matutino de Herrera en COPE, ha estallado con unas palabras durísimas y contundentes dirigidas a los miembros del PSOE y del propio Gobierno. "Tenéis de socio prefente a Bildu, que ha colocado a 44 terroristas, 8 de ellos, asesinos de seres humanos", comenzaba diciendo Herrera en la radio de la Conferencia Episcopal. "Aquí, aquella frase de la madre de Joseba Pagaza, 'Haréis cosas que nos helarán la sangre'. El sufrimiento de las víctimas, la dignidad de los españoles que tienen que ver cómo terroristas no arrepentidos van en las listas electorales … eso os ha importado menos que vuestro interés político".

Para Herrera, "esa falta de escrúpulos de la izquierda en general y del PSOE en particular es la que ayer hacía sonreír con sonrisa de serpiente satisfecha a la portavoz de los filoetarras en el Congreso". Y el comunicador de COPE se ha encargado de repetir varias veces ese concepto, prohibido en el Congreso, "sí, sí, filoetarras", ha dicho, antes de referirse a las declaraciones de la diputada de Bildu Mertxe Aizpurúa, "no voy a comentar nada", dijo cuando fue preguntada por la inclusión de exterroristas en las listas de su partido. "Dice que no va a comentar nada porque a mí como filoetarra lo que me conviene es hablar poco y que todo siga por donde va", ironizó de manera crítica Herrera poniendo voz a los pensamientos de la propia Aizpurúa.

Pero cuando el conductor de Herrera en COPE ha estallado literalmente es cuando se ha referido a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno declaró, literalmente, aquello ya tan manido de "Yo desde luego no voy a utilizar jamás el drama del terrorismo para dividir a la sociedad. Otros sí lo han hecho… Hace ya cinco años que el Estado de Derecho derrotó a ETA". "Si no te han preguntado eso", ha dicho, iracundo, Herrera ante los micrófonos. "Contesta a lo que se te pregunta… No me cuentes la historia, que ya la conocemos y posiblemente mejor que tú, porque algunos la hemos sufrido bastante más que tú".

Paseando cadáveres y asaltando sepulturas

Y Herrera, incluso, ha ido un poco más allá al relacionar algunas de las últimas medidas aprobadas por el Gobierno de coalición. "También hace 87 años de la Guerra Civil y andas paseando cadáveres, asaltando sepulturas y buscando rendimiento en la memoria del enfrentamiento de españoles… Contesta a lo que se te pregunta, Sánchez", ha exigido Herrera.