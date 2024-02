Chenoa responde clara y concisa a la pulla que lanza Carlos Lozano a los de OT

El que fuese el presentador de la primera edición de Operación Triunfo, en TVE, mandó un mensaje a la exconcursante y presentadora del formato, dejando un recado para los responsables.

Operación Triunfo 2023 cerrará las puertas de la Academia este lunes. Ha llegado la gran final y, por fin, después de muchas semanas y galas, conoceremos quién es el ganador o ganadora de esta nueva edición, que vio la luz gracias a Amazon Prime Vídeo. Así, Naiara, Paul, Juanjo, Ruslana, Lucas y Martin se subirán por última vez al escenario, cruzando la pasarela para cantar su última canción con la que arañar los últimos votos del público. Esta edición, además, ha contado con algunos cambios muy significativos, no solo su salto a la plataforma de contenido.

Otro de ellos, y que además fue una de las decisiones más aplaudidas, fue la del debut de Chenoa como presentadora. La cantante, que saltó a la fama tras su participación en la primera edición de Operación Triunfo, en TVE, ha sabido empatizar con los concursantes. La artista también ha hecho numerosos guiños a su paso por el concurso. Por ejemplo, en la gala 0 Chenoa lució un traje blanco con el número 89 en la solapa, su número de casting.

Carlos Lozano habla de OT y Chenoa

La presentadora cerrará el círculo de esos pequeños homenajes a su etapa de triunfita cantando junto a los finalistas la canción grupal que abre la gala. En este caso, Last Dance, que Chenoa cantó en su etapa como concursante. Pero los concursantes también cierran una etapa y desde el formato quisieron que fuese muy especial. Por ello, en esta última semana, los triunfitos han recibido a sus compañeros y a sus familiares. Fuera de ella, en OT al día, el magazín presentado por Xuso Jones, también hubo guiños entre los que no podía faltar Chenoa. Y es que, los seguidores más veteranos del formato recordarán que cuando ella era concursante el presentador fue Carlos Lozano. Y en OT al día quisieron darle una sorpresa a la cantante. Momento que el presentador aprovechó para dejar un recado a los responsables del concurso.

👀 Parece que las SORPRESAS no se acaaaaaaaban en #OTAlDía17F 🥹 ¡Qué fuerte escuchar este mensaje tan bonito de @_CarlosLozano a @Chenoa 22 años después de OT1! 💙 https://t.co/RPfYW4trAI pic.twitter.com/hz9Fg2hs1A — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 17, 2024

"Felicidades, vales para todo", empezó diciendo Carlos Lozano con un tono muy cariñoso. "Yo hice la primera edición y tú estás haciendo casi la última, y las que quedan, porque OT seguirá", continuó, para deshacerse, después, en elogios para todo el equipo del programa de Gestmusic. Pero el que fuese presentador de la primera edición, se acordó del espacio de Xuso, por donde han pasado otros rostros vinculados al programa, especialmente de sus primeras ediciones. "No quiero ser pelota, porque no debería, pero no me habéis llamado ni siquiera como invitado", soltó, dejando el recado. Chenoa no pudo reaccionar de otra manera que con humor y exclamó un sonoro "¡zasca!". Como cierre, Lozano quiso recordar cómo invitaba a la cantante a cruzar la pasarela y Chenoa le dedicó unas bonitas palabras: "Carlos mola mucho. Yo te mando un beso muy grande. Cada vez que no sentábamos contigo había algo que nos daba muchísima paz y lo hemos agradecido durante todos estos años".