Broncano cumple el deseo de Lola Índigo y destroza las ilusiones de Eva Soriano

El de Movistar le regaló una actuación de Chayanne, tras saber que era muy fan de él, rompiendo así el sueño de la locutora de Europa FM, quien lleva invitando al cantante muchos días.

Lola Índigo visitaba este miércoles La Resistencia para promocionar su último trabajo, El Dragón. Con esta, sería ya la quinta vez que la de Granada acudía al programa de David Broncano, aunque fue la primera vez que se enfrentaba a las preguntas clásicas del presentador de Movistar, sabiendo que algunos de sus secretos "más inconfesables" podían ver la luz. Y así, fue, el de Jaén consiguió su objetivo y la cantante, no solo respondió al número de relaciones que mantiene en un mes, sino que acabó confesando su primera fantasía erótica.

Lola Índigo hacía una entrada estelar, recordándole, sin querer, a Broncano que no había logrado su objetivo: que David Bisbal visite su programa de Movistar. "Bueno, ¿cómo están los máquinas?", entraba la cantante, usando el saludo viral del almeriense. Esto hizo que el presentador pidiese a la de Granada que le echara una mano para convencerlo. Y, ni corta ni perezosa, así lo hizo: "David, vente la semana que viene si tienes un huequillo", le animó Lola Índigo a su compañero de profesión.

Por favor, @davidbisbal, vente la semana que viene



Da favorito aunque sea para saber que has recibido el mensaje 🙏🏻 pic.twitter.com/d82Rx2ZIFV — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 19, 2023

La sorpresa de "Chayanne" para Lola Índigo

Pero, al margen del intento de la cantante por conseguir que David Bisbal visitase el programa, lo que más gustó a Broncano fue el relato de Lola Índigo sobre cómo fue la boda de Lele Pons y Guaynaa, a la que estaba invitado Chayanne, tío de Lele, y que llegó a bailar con la artista. "Resulta que me hice amiga en la despedida de soltera de una muchacha y al día siguiente vamos a cenar con la familia de Lele y aparece Chayanne", narraba la granadina al de Movistar. Tras la emoción del encuentro, en el que el propio puertoriqueño se le presentó a la andaluza, se lo contó a su amiga: "No sabes lo fan que soy de él, el disco rojo me lo sé entero", le comentó Lola, que se llevó la sorpresa del siglo, cuando la joven le respondió: "Claro, es que papá...".

Pensáis que no tenemos medios en este programa pero a veces somos capaces de montar sorpresas como traer al mismísimo CHAYANNE para que cante TORERO con @lolaindigomusic



Grande el equipo de producción, sorpresón 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/oaz3u3Csph — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 19, 2023

Os podéis imaginar la cara de sorpresa que pondría en ese momento la cantante, quien siguió contando a Broncano el final de toda esta historia. "Menos mal que le dije que me gustaba su disco rojo y no que fue mi primera fantasía sexual", confesaba entre risas. Pero el de Movistar tenía ya otra curiosidad rondando su mente: el olor corporal de Chayanne: "Huele a hombre decente, a limpio", aseguraba Lola Índigo. Y, como al presentador de La Resistencia no le gusta dar puntada sin hilo, y contando con el equipo que cuenta, sorprendió a la cantante (y rompiendo el corazón de Eva Soriano, que lleva mucho tiempo insistiendo por Twitter que quiere a Chayanne en su programa) con una actuación del artista... Pero se tuvo que conformar con un imitador.