Pablo Iglesias sigue haciendo lo que mejor sabe: la purga continúa en Canal Red

Al periodista Sergio Gregori no le salen gratis sus llamadas a la unidad en eso que se denomina el espacio político situado a la izquierda del PSOE.

Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Sergio Pascual, Tania Sánchez o Ramón Espinar son solo algunos de los nombres que dejaron de ser importantes en Podemos después de haber sido clave para el nacimiento de dicho movimiento político. No tuvo que pasar demasiado tiempo para que uno de los principales líderes de todo aquello, Pablo Iglesias, emprendiera su carrera para convertirse en líder supremo arrinconando a cualquiera que le hiciera sombra. Y lo consiguió.

Después de abandonar la primera línea del oficio político, Iglesias continúa haciendo sus particulares purgas, en este caso, en Canal Red, su plataforma televisiva. El asunto es que el exvicepresidente del Gobierno ha decidido ir prescindiendo, poco a poco pero con paso firme, de su presentador estrella, Sergio Gregori.

""No era consciente de que Canal Red es Tele Pablo", lamentan fuentes próximas al periodista". https://t.co/C3SlL8GNvG — Edu Galán (@edugalan) July 12, 2023

El joven periodista vallisoletano ha sido el encargado de presentar El Tablero, la tertulia matutina con la que Iglesias soñó con hacerle la competencia a Al rojo vivo, el programa dirigido por su antiguo amigo Antonio García Ferreras, ahora convertido en el peor de sus enemigos. Pues bien, en las últimas semanas, Gregori ha ido perdiendo protagonismo y ha cedido la presentación de la tertulia de Canal Red a Dina Bousselham y Laura Arroyo.

Según cuenta El Mundo, no hay que ser demasiado inteligente para encontrar el motivo de este repentino ostracismo de Sergio Gregori. Todo indica que no está alineado completamente con las tesis defendidas por el fundador de Podemos y que, de vez en cuando, desliza opiniones favorables a Sumar, la iniciativa política dirigida por Yolanda Díaz, antes aliada y ahora no se sabe muy bien qué de Iglesias.

Pablo Iglesias y Sergio Gregori

"No es una decisión que haya tomado yo, pero creo que puede ir bien encaminada", ha asegurado Gregori a preguntas de El Mundo. "Éramos un equipo muy reducido y, siendo yo el único presentador, director y casi la única persona en la redacción del programa, era muy complicado hacerlo cinco días a la semana. Con otras dos personas es más fácil dedicar el resto de días a preparar el producto", comenta el periodista.

Ni en domingo hay descanso en la guerra cainita. La desafección que esto genera en propios y ajenos puede llegar a ser irreparable. — Sergio Gregori (@GregoriMarugan) June 11, 2023

Pudiera parecer que Gregori no sabía dónde se metía exactamente cuando aceptó el ofrecimiento de Pablo Iglesias. El que fuera asesor de comunicación en la Confederación Sindical de CCOO siempre se ha mostrado a favor del entendimiento entre los integrantes de aquello que se ha denominado el espacio político a la izquierda del PSOE y parece que esa ansia conciliadora no le ha traído buenas consecuencias.

"Soy periodista, pero no soy de Podemos ni de Sumar, ni de IU", reconoció Gregori cuando se estrenó al frente de la tertulia estrella de Canal Red. "Solo creo que El Tablero sirve para que haya conversaciones que no se están dando en las izquierdas", comentó el recientemente elegido secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid.