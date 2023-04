Más vale tarde "recupera" a un mítico rostro y Cristina Pardo le suelta un zasca

La que fuese presentadora del programa de La Sexta "se coló" en plató invitada por su sustituta, quien no dudó en darle un corte señalando que "ahora trabaja menos la tía".

Mamen Mendizábal fue durante muchos años, diez para ser exactos, el rostro de Más vale tarde, y ya hace casi dos años que decidió dejar el programa de La Sexta, siendo sustituida por Iñaki López y Cristina Pardo. Después de tanto tiempo, quien fuese presentadora del espacio vespertino regresaba este jueves al que fue su plató como invitada para promocionar el estreno de Anatomía de..., su nuevo espacio en la cadena secundaria de Atresmedia que se estrena este domingo a las 21:30 horas.

Y, pese a que era invitada y que esa había sido su casa durante mucho años, a Mamen Mendizábal le daba un poco de cosa interrumpir a sus compañeros de Más vale tarde. "Pasa, pasa, querida, que parece que no conozcas el plató", le espetaba Cristina Pardo al ver que no se atrevía a entrar. "Este ya no es mi plató. No me atrevo, no sé cuál es mi sitio, no quiero molestar…", contestaba a su vez la expresentadora del formato, que añadía los veía muy bien en su antiguo programa.

El regreso de Mendizábal a 'Más vale tarde'

El comentario de Mamen Mendizábal fue recibido de buen agrado por los presentadores de Más vale tarde que le devolvieron el halago, pero con puyita incluida: "Tú también tienes buena cara eh. Ahora trabaja menos la tía", comentaba Cristina Pardo, cuyo zasca fue completado por Iñaki López: "Claro, era como trabajábamos nosotros". Pero si pensaban que la presentadora de La Sexta se iba a cortar y no entraría al trapo, estaban muy equivocados, pues esta no dudó en corregir a la actual conductora.

"Eso no es cierto y lo sabes bien porque entonces esa teoría sería que vosotros no pegabais un palo al agua antes", se defendía Mamen Mendizábal. Como respuesta, tuvo el reconocimiento de sus compañeros, incluso, Iñaki López, ante la sugerencia de Pardo de debatirlo, afirmaba que "no, yo no lo daba, no lo debato. Mira que me lo advirtió que es de lunes a viernes", soltaba con el presentador. "Tampoco ahora, Iñaki", respondía al presentador Mamen antes de explicar el tema con el que debutaba al frente del nuevo programa producido por Jordi Évole.