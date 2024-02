La presidenta de RTVE defiende Zorra como canción y salva a Inés Hernand

Elena Sánchez se ha enfrentado a ambas cuestiones en la Comisión Mixta de control a la cadena pública ante las preguntas y críticas de diputados y senadores del Partido Popular.

De un tiempo a esta parte son cada vez más las polémicas que rodean a RTVE. Más allá del momento actual del Gobierno de Pedro Sánchez, que no hace fácil la labor de defenderlo, hay que deternenos en este momento en dos casos concretos de estos últimos meses y que han marcado la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control al ente público: la elección de Zorra como canción para representar a España en Eurovisión y el lamentable espectáculo de Inés Hernand en la alfombra roja de los Goya para RTVE Play.

La encargada de responder a las preguntas de diputados y senadores ha sido la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, que ha defendido en ambos casos los intereses de la pública y de ambas protagonistas. Todo ello en un mes clave este de marzo para el ente público ya que en las próximas semanas se debe renovar a los miembros del Consejo y la presidencia del mismo.

En cuanto a la comparecencia de Elena Sánchez, ha sido el diputado del PP Jaime Miguel de los Santos quien ha criticado al Ejecutivo y a RTVE por defender la canción del dúo Nebulossa ganadora del Benidorm Fest, afirmando que el problema es cuando desde el mismo Gobierno (hasta el presidente y la ministra de Igualdad) hablan del tema como "un himno que empodera a las mujeres" cuando precisamente ese término, el de "zorra", es el que más aparece en las denuncias por violencia de género.

"En esta ocasión, hemos considerado otras cuestiones que concurren en este caso concreto, tales como la libertad creativa, la manifestación musical, el ambiente festivo en el que se produce el concurso internacional en el que se inscribe esta participación, la valoración que ha hecho la Unión de Radiodifusión Europea y otros organismos para valorar la respuesta que debe tener la Corporación", ha sido la respuesta de la presidenta de RTVE. También se ha escudado en que una vez elegida ha pasado el filtro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ya que "no vulnera las normas del certamen". Hay que recordar que la Delegada de Igualdad del ente público dimitió por la elección de esta canción.

Elena Sánchez también defiende a Inés Hernand

La otra polémica -y que no tardó mucho en llegar tras lo de Zorra- tuvo de protagonista a Inés Hernand. La encargada de retransmitir para RTVE Play la alfombra roja de los Goya protagonizó un espectáculo lamentable al incluir en su repertorio continuos improperios, gestos de dudoso gusto, falta de profesionalidad al no saberse ni el nombre de los que pasaban por allí y hasta eructos. La guinda del pastel fue cuando apareció Pedro Sánchez por la alfombra y la presentadora no dudó en pelotearle hasta resultar incómodo.

Ha sido en este caso el Senador del PP, José Ángel Alonso, quien ha criticado que se le pagara a Hernand 5.000 euros "por dedicarse a espetar groserías de todo tipo, acompañadas de eructos, gestos, obscenidades y comentarios con un claro sesgo ideológico". Comportamiento por el cuál, ha recordado, "hasta el propio Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE ha dimitido en bloque y se vio obligado a criticar con dureza este tipo de comportamientos aduladores hacia un presidente del Gobierno".

Eructos, improperios, loas a Sánchez… Así fue la criticada cobertura de la reportera Inés Hernand en los premios Goya con RTVE Playz. pic.twitter.com/WEpbDOgM1Y — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) February 12, 2024

A Elena Sánchez no parece haberle afectado tanto y defiende la labor de Hernand basándose en los números y no en su actitud: "Tuvo el mejor dato de los últimos años y más de un millón de visitantes". También ha destacado que el objetivo del programa fue "entretener" y ser "un complemento de humor" a la retransmisión informativa de La 1 de TVE.

Ha hecho referencia a la frase que más utilizó Hernand durante la retransmisión, diciendo a todo el mundo que pasaba por el micrófono negro y naranja de RTVE "eres un icono", explicando que se trata de una técnica humorística llamada runing gag y que consiste básicamente en eso, repetir algo muchas veces. Sin embargo, Elena Sánchez parece que no ve -o no quiere verlo- que ese es el menor de los problemas de lo que sucedió durante el directo que duró horas.