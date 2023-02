Losantos se acuerda de Pablo Casado con un insulto que levantará ampollas

Cuando se cumple un año del principio de su fin como líder del PP, Jiménez Losantos pide al partido que acabe con toda aquella "basura" que injurió sin pruebas a Díaz Ayuso.

Federico Jiménez Losantos, en su programa matutino, ha decidido no dejar pasar la publicación que este fin de semana ha desvelado el diario El País sobre los comentarios laudatorios que varios miembros de la dirección del Partido Popular realizaron instantes después de la ya histórica entrevista de Pablo Casado con Carlos Herrera que, a la postre, supuso el principio del fin de su época al frente del Partido Popular.

Dirigentes como Cuca Gamarra o Javier Maroto que, a día de hoy se mantienen en papeles dirigentes del "nuevo partido" de Núñez Feijóo, no dudaron en alabar, en mensajes dirigidos al propio Casado, el tono empleado por el entonces presidente contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Este hecho no ha pasado desapercibido para Federico Jiménez Losantos que, con su habitual tono incendiario, no ha dudado en calificarlo como "la porquería del PP". Y el comunicador de Esradio se pregunta, "¿Por qué hay porquería en el PP?" y se responde él mismo. "Porque no la limpian. Por respeto a los votantes hay que echar a los que montaron la campaña para el asesinato, cívico y político, de Isabel Díaz Ayuso".

"El Partido Popular", asegura Losantos refiriéndose a lo publicado en El País, "queda como un gorrino. Todo el mundo estaba con Casado, cuando Casado injuriaba y calumniaba sin una sola prueba a Ayuso. Todos unidos con el jefe en la calumnia, la difamación y la mentira".

"¿Qué hace esa gentuza ahí?"

Y no se corta el comunicador de Esradio al tildar de "canalla" a Pablo Casado. "Bueno, eres un canallita y Teodoro (García Egea), un canallota". Y concluye clamando al cielo y refiriéndose a los que continúan mandando en el Partido Popular pese a haber apoyado a Casado en aquella operación de acoso y derribo a Isabel Díaz Ayuso. "¿Qué hace esa gentuza ahí?" se pregunta Jiménez Losantos.