La Sexta se reinventa en Twitter y da un giro a su imagen para sorpresa de todos

La cadena secundaria de Atresmedia crea su propia parodia oficial, '@Lo SextaTV', con el objetivo de abordar desde el humor y la sátira la actualidad: "Para que nos troleen otros...".

¿Cuántos perfiles falsos se pueden crear en redes sociales de una persona, entidad o medio? El número tiene que ser elevado para que una cadena como La Sexta tenga que explicar que no es fake el último movimiento que ha realizado en la popular red social de Twitter. "La cuenta que te cuenta lo que La Sexta no te cuenta. Somos la parodia oficial del canal de televisión". De esta manera se presenta en su biografía oficial @loSextaTV, una nueva cuenta en la red social del pájaro azul que, aunque pueda no parecerlo, está creada oficialmente por la cadena de Atresmedia.

Debido a su foto de perfil y esta presentación, se llegó a pensar que esta cuenta fue creada para parodiar al canal de Atresmedia era fake, pues no sería la primera vez. Sin embargo, el hecho de que algunos de los periodistas de informativos de La Sexta retuiteasen y siguiesen esta nueva cuenta de Twitter, puso en duda que fuese creado por alguien ajeno. Y sí, este perfil se ha creado para parodiar a La Sexta, pero creada "desde dentro": "Somos de La Sexta, pero no somos como La Sexta. Para que nos troleen otros, nos troleamos nosotres. En esta cuenta Periodismo y batalla. Te vamos a responder. A todo. Resistimos", apuntan en un tuit fijado.

Nuevo perfil de La Sexta en Twitter

Pero que periodistas de La Sexta siguiesen esa nueva cuenta, y pese a la aclaración, se seguía pensando que era alguien haciéndose pasar por la cadena. Por ello, hubo medios que preguntaron directamente a la fuente. Así, VerTele señala que Atresmedia confirmaba que es real y que buscan aprovechar Twitter para dirigirse a su audiencia con sus mismos lenguajes, todo ello dentro de su proceso de transformación y adaptación digital. Por tanto, la idea de @loSextaTV es que sea una especie de "cuenta gamberra" de La Sexta, con la finalidad de contar la actualidad desde el humor y la sátira.

👋🏻 Aquí nace loSexta

Somos de @laSextaTV pero no somos como @laSextaTV.

Para que nos troleen otros, nos troleamos nosotres.

En esta cuenta Periodismo y batalla.

Te vamos a responder. A todo.

Resistimos. — loSexta (@loSextaTV) April 20, 2023

Aunque se trata de un cuenta muy joven, de reciente nacimiento, ya está dando mucho de que hablar, con muy pocos tuits, pero en los que ya podemos ver y entender el tono con el que quieren lanzar sus mensajes, mientras que comparte las noticias de La Sexta, perfil con el que va a interactuar bastante. La cuenta ya se promociona a través de otras cuentas oficiales de la cadena y el grupo, así como de periodistas del canal.

Nos pedimos Caín.

Por si acaso... https://t.co/0usz3CUOaT — loSexta (@loSextaTV) April 20, 2023

Viendo publicaciones como esta, ya podemos ver cómo serán las publicaciones que realizará La Sexta a través de este perfil "macarra" para acercarse mucho más a otros públicos que buscan enterarse de la actualidad desde un punto de vista menos "formal" como el que pueden ofrecer los informativos.