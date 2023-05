Mediaset pone en marcha su nueva apuesta "robada" a Antena 3 con Lorena Castell

'Me resbala', ahora del grupo de Fuencarral, ha empezado a grabarse este mismo jueves 11 de mayo y contará con Juanma Castaño y Santiago Segura, entre otras caras conocidas.

Desde el terremoto en la cúpula de Mediaset, los cambios no paran de llegar. Una de las novedades de esta "nueva" etapa del grupo de Fuencarral empezó con el levantamiento del veto que Paolo Vasile había puesto a algunas productoras, una de ellas Shine Iberia. Así, con este levantamiento, el grupo se puso manos a la obra para intentar salir del pozo en el que se han sumergido, incluyendo nuevos formatos a la parrilla. Uno de ellos, que viene directamente de Atresmedia, es Me resbala. Un formato de entretenimiento que destacó en Antena 3 y que ahora ha empezado su rodaje.

Para esta nueva etapa del programa, que empezó a grabarse este jueves 11 de mayo, se contará con Lara Álvarez como presentadora y con un plantel de participantes muy variado, en el que destacan varios nombres, por diversos motivos. Uno de ellos es el periodista Juanma Castaño, que regresa al entretenimiento televisivo tras ganar Mastercher Celebrity 6. Pero no es el único rostro conocido, pues a él se unirá también Lorena Castell, que recientemente terminó su etapa en Zapeando para saltar a TVE como presentadora de Vamos a llevarnos bien.

'Me resbala' inicia etapa en Mediaset

Aunque ellos no son los únicos del casting que sorprenden, pues Me resbala contará también con la presencia de María Zurita, quien también pasó por el talent de cocina de la televisión pública. Junto a ellos, también se encuentra Cristóbal Soria, que acaba de estrenar Maribáñez, el peor equipo del mundo; Raúl Gómez, que será el presentador del reality En busca del Nirvana; Edu Soto, que también tiene en marcha nuevo programa en Mediaset; y Josep Ferré, cuya popularidad se ha disparado en los últimos años como imitador en Sálvame, y por tanto el primero del programa vespertino en encontrar nuevo acomodo. Y este amplio plantel de participantes contará, además, con unos veteranos de este programa como son Santiago Segura, Florentino Fernández y Anabel Alonso.

Me resbala llegó a la televisión de la mano de Atresmedia, teniendo una primera etapa entre 2013 y 2015 con gran éxito, superando los 2 millones de espectadores en sus tres primeras ediciones. Dos años después, en 2017, fue recuperado para emitir una temporada en verano, con registros igualmente notables. Ya entre 2020 y 2021, la cadena emitió una serie de especiales con un rendimiento algo más discreto, y no había trascendido ningún plan de regresar. Ahora, cerca de dos años después de su última emisión, el programa de entretenimiento se cambia de grupo, preparando una nueva etapa con muchas novedades. A su seña de identidad, el Teatro Dependiente, se unen algunos retos más como 'Alfabody', 'Palabras corrientes', 'Giros lingüísticos',' ¿Está consuelo?', 'Fotomímica' o 'Kara o ke ase'.