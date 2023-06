Monedero acusa e insulta de gravedad a Ana Rosa, Herrera o Vallés y lo paga caro

El de Podemos dice que estos grandes comunicadores son los que llevarían al "paredón" a la izquierda y los descalifica como "periodistas basura", pero Twitter le responde con contundencia

El cofundador e ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, y (todavía) mano derecha de Pablo Iglesias llevaba un periodo de tiempo inactivo en su Twitter y eso no es nada habitual. Pero este lunes 5 de mayo, tal y como ha comprobado ESdiario, reaparecía en esta red social para lanzar un ataque gratuito, otro más, contra los periodistas que no le bailan el agua a los morados.

En concreto Monedero arremetía, insultaba y acusaba de gravedad de una sola tacada contra Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Carlos Herrera, Federico Jiménez Losantos y Vicente Vallés, a quienes calificaba como “basura mediática”, de querer fusilar a los de Podemos y ser los de “los paredones”

El de Podemos aprovechaba una portada del diario El País (titulada: “Una lista de Sumar con Podemos alejaría del Gobierno a PP y Vox”) que se hacía eco de una encuesta encargada por el diario de Prisa, el oficioso de Pedro Sánchez, para arremeter contra los grandes comunicadores diciendo literalmente:

Contra Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Herrera...

“Ni con todas las Ana Rosa, Motos, Herrera, Losantos y Vallés del mundo, llega la basura mediática a todo el país. Por eso necesitaban fusilarnos a 26 millones. No a un millón. A 26. Porque si votamos con inteligencia, las coalición que votan los de los paredones pierde. Unidad”.

Pero el tiro esta vez le salió por la culata al más lenguaraz de los morados porque la gran mayoría de los comentarios que ha recibido hasta ahora el tuit no son precisamente elogiosos sino más bien todo lo contrario.

Y hay críticas de todos los colores, con variopintos argumentos y en todos los sentidos.

En ESdiario les seleccionamos solo algunos de los palos recibidos por el profesor Monedero contándoselo aquí con texto y poniendo otros tuits aquí dentro de la noticia.

“A ti no te vota nadie, fantasma. ¿No tienes tele? Tu experimento populista está a poco más de un mes de desaparecer. Y la gente que no te vota, es justamente la que no ve la tele, porque está currando”, dice un usuario de la red social del pajarito.

A ti no te vota nadie, fantasma.

¿No tienes tele? Tu experimento populista está a poco más de un mes de desaparecer.

Y la gente que no te vota, es justamente la que no ve la tele, porque está currando. — _DON_BS.AS_⭐️⭐️⭐️ (@DonDrPr_4ever) June 5, 2023

Otro es mucho más breve pero explícito: “¿Estáis temblando, verdad Monedero?”. Y algunos muy descriptivos como este: “Antiespañol, comunista, guerrerista, odiador, no promuevas más el enfrentamiento ciudadano. ¡Viva la Unidad de España!”.

“Wow, qué mensaje más positivo y constructivo. Definitivamente insultando a los periodistas y aplaudiendo la violencia política es como se construye la unidad y el progreso en un país”, ironiza otro usuario de Twitter.

@MonederoJC Wow, qué mensaje más positivo y constructivo. Definitivamente insultando a los periodistas y aplaudiendo la violencia política es como se construye la unidad y el progreso en un país. 🙄 — Shing ha (@ReplyGPT) June 5, 2023

Otro le recuerda que el comunismo no es precisamente una ideología muy democrática: “Te recuerdo que el comunismo traidor corrupto vividor mentiroso es ruina miseria pobreza adoctrinamiento”.

Vamos a ver señor comunista bolivariano, cuándo se va usted a enterar de que a los españoles no nos gusta el modelo de país que tiene usted pensado para nosotros : VENEZUELA.

Se lo repetimos por activa y por pasiva señor bolivariano, no nos gusta VENEZUELA. — Abel Frank García. V💚X🇪🇦 (@Abel_Frank_Garo) June 5, 2023

Y, para terminar, destacamos un mensaje de los mucho que han criticado a Juan Carlos Monedero que utilice lenguaje guerracivilista mencionado fusilamientos: “¿Qué habla usted de "paredones"? ¿Le parece normal estar día sí y día también aludiendo a la guerra civil del siglo pasado. ¿Qué buscan, que nos enfrentemos de nuevo españoles contra españoles?”.