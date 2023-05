Isabel Gemio regresa a la tele para aclarar un mítico bulo sobre Ricky Martin

La presentadora estuvo en 'Anatomía de...' para hablar de su dolorosa marcha de 'Sorpresa, Sorpresa' y analizar el "primer gran bulo" de la historia: el cantante, un perro y mermelada.

Mamen Mendizábal regresaba este domingo a La Sexta con una nueva entrega de Anatomía de... En esta ocasión, la presentadora desgranó el primer gran bulo de la historia de la televisión que se extendió en horas en la España de 1999, todavía analógica: Ricky Martin, el perro y la mermelada en Sorpresa, sorpresa. Si esto llega a ocurrir ahora, en plena era de Internet, se habría viralizado en cuestión de segundos. Por ello, el formato se encargó de reconstruir todo lo que ocurrió para demostrar lo que nunca pasó y todos creyeron ver en el programa que, por ese entonces, presentaba Concha Velasco. Con esos ingredientes, la escena debió ser explosiva. Pero ¿existió?

Bajo todo este contexto, Mendizábal desgranó todos los detalles: desde las llamadas que empezó a recibir Antena 3 a las imágenes que nunca existieron de la niña, un perro, un bote de mermelada y el cantante. Para tratar todo este asunto y hablar, además de la crisis que sufrió la cadena, Anatomía de... entrevistó a Giorgo Aresu, quien fuese director de Sorpresa, sorpresa entre 1996 y 1999. Tanto él, como la subdirectora, Mar Bombín, afirmaron que vieron el programa "minuto a minuto" y que no había nada de lo que se decía. Pero el rumor se había extendido tanto que una asociación de defensa de los niños se metió por medio, interponiendo una denuncia, mientras que el Defensor del Menor abrió un informe de oficio y Fiscalía, una investigación.

La Sexta desgrana el bulo de Ricky Martin

Pero, además de su presentadora, hubo otra protagonista en la sombra que no había hablado de todo este embrollo: Isabel Gemio, la cara visible de Sorpresa, sorpresa desde 1996 hasta 1998, un año antes del bulo del cantante. Y, después de tanto tiempo, habló del asunto en Anatomía de...: "Tenía mucho dolor por no haber continuado con Sorpresa, sorpresa, no era capaz de verlo porque me hacía daño. No soy masoquista", confesaba a Mendizábal.

Isabel Gemio, que fue uno de los rostros más icónicos del programa de Antena 3, no era la presentadora por aquel entonces. Sin embargo, en Anatomía de..., el nuevo formato de La Sexta, se le preguntó, precisamente, por cómo le llego ese rumor, ya que ella no vio esa etapa del formato. "No recuerdo como me llegó la noticia, supongo que por compañeros", aseguraba a Mendizábal, para después recalcar que "Ricky Martin estuvo pero 3 años antes en el programa. Era lo más tenerle en esos momentos. Fue un programa grandioso", recordó. Sería en 2006 cuando el cantante hablase de todo este asunto, en el programa de Andreu Buenafuente, y revelase que eso jamás ocurrió: "¿Qué pasó con la mermelada? ¡Quiero conocer al perro! No es verdad nada de eso", zanjó entre risas.