Masterchef, de talent culinario a hospital por lo que ocurre con un aspirante

Luca sufrió un aparatoso accidente en la prueba de exteriores, que obligó al equipo médico del programa de TVE a atender al tiktoker, quien tuvo que ser apartado del reto por equipos.

Una nueva gala de Masterchef 11 llegaba este martes a TVE, la segunda de la semana, tal y como se está haciendo desde que inició el concurso esta temporada. La de este 16 de mayo, además, fue una entrega intensa. Por un lado, por la inesperada expulsión de Fray Marcos, después de haber decidido no hacer uso de su pin de la inmunidad. Por otro, por la tensión que se vivió tras la aparatosa caída de Luca, que obligó a intervenir a los médicos del talent culinario.

El accidente del tiktoker tuvo lugar durante la prueba de exteriores, que se realizó en la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche. Para este reto, se crearon dos equipos que cocinarían en La Gruta de las Maravillas, primera cueva turística de España, un menú propuesto por el chef Xanti Elías y ante la atenta mirada de los jueces del concurso de cocina de Shine Iberia. En este emblemático lugar y con los nervios de la prueba, tuvo lugar el incidente, poniendo "en peligro" la trayectoria del programa y la participación del aspirante.

El accidente de Luca y la intervención del equipo médico

Durante la prueba, en todo el fragor de la batalla, Luca acabó en el suelo en un percance que algunos de sus compañeros, cansados de que el joven no parase de "chinchar a los demás", interpretaron como un capricho del karma. Lo cierto es que el tiktoker iba con los cordones de sus zapatillas desatados, siendo este el causante del incidente, pues, en una carrera por las cocinas, acabó pisándoselos y cayéndose con una bandeja en las manos que voló también por los aires, como en una escena de una sitcom. Tras la caída, el aspirante a chef aseguraba que uno de sus pies le dolía muchísimo y varios de los compañeros intentaron socorrerle.

El tiktoker no aguantaba el dolor, por lo que tuvo que ser apartado de la prueba para poder ser atendido por los médicos de Masterchef 11: "Que no apriete mucho, por favor", se quejaba a gritos el joven mientras Jordi Cruz proponía a los sanitarios trasladar a Luca hasta un centro médico. "Le podéis llevarle al hospital y pincharle muchas cosas", bromeaba el juez, a la vez que Luca negaba con mucha efusividad. Mientras tanto, el resto de concursantes, al ver que la cosa no había pasado a mayores, evidenciaron su tranquilidad al ver que se habían librado durante un rato de su compañero. Tiempo después, el tiktoker, mostrando todo su potencial dramático, preguntaba si perdería el pie. "Esperemos que no", respondió uno de los médicos.