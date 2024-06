Nacho Abad 'pone el grito en el cielo' y se encara con su entrevistada en Cuatro

El presentador de 'En boca de todos' enfurece en directo al escuchar las declaraciones de una okupa que lleva un año sin pagar el alquiler. Su reacción no ha dejado indiferente a nadie.

Como cada día de lunes a viernes, 'En boca de todos' nos trae las novedades de actualidad políticas y sociales más comentadas. Entre una de esas novedades se encuentra la okupación, un problema que parece ir a más y que amenaza el sector de la vivienda día sí, día también. Durante el matinal de Cuatro se abordó este asunto y el presentador del espacio, Nacho Abad, no dudó en dejar clara su posición y opinión respecto a este tema.

Actualmente, aquellos que disponen de una segunda vivienda vacía pueden sufrir el riesgo de que su casa o propiedad sea okupada de forma ilegal por cualquier persona, a veces incluso sin estar siquiera vacía. Esto es precisamente lo que le ha sucedido a Jordi, el cual tenía puesta su casa en alquiler pero la inquilina dejó de pagarle la mensualidad hace un año.

Nacho Abad 'estalla' ante las quejas de una okupa

Durante el matinal de Mediaset, Jordi contaba ante las cámaras la situación por la que estaba pasando. Él se encarga de gestionar el alquiler de un piso que es propiedad de sus padres, así como de pagar su propia hipoteca y ayudar a su madre con el pago de una residencia privada, debido al alzhéimer que ella padece. Ante estas declaraciones pudimos ver a un Nacho Abad muy comprensivo y empático con el entrevistado.

El enfado de Nacho Abad con una okupa: "Si no te gusta la casa, te vas, pero lo que no haces es quedarte dentro sin pagar" https://t.co/6mounrQLay — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) June 18, 2024

Jordi continuaba contando su situación hasta llegar al momento en que la inquilina del piso de sus padres dejó de pagar de la noche al día el alquiler, dejándole sin fuente de ingresos para pagar la residencia donde se encontraba la madre, así como tomar la decisión de dejar su trabajo para encargarse del cuidado de ella. Hasta hace poco podía subsanar este problema con el cobro del paro pero en septiembre ya dejan de concedérselo.

El matinal se encargó de hablar con la inquilina okupa y con Jordi para contar con toda la información sobre este caso. La inquilina declaró que el motivo por el que dejó de pagar a su casero fue porque el baño de la vivienda se encontraba en malas condiciones y pidió a Jordi que lo arreglara, sin embargo, esto no sucedió y fue el motivo por el que dejó de pagar el alquiler. Ella misma ha dicho que está dispuesta a pagarle cuando se realicen estos cambios en el baño. Otra de las quejas de la okupa fueron sobre las partes donde la casa se encontraba oxidada y por la pintura de la misma.

Fue en este momento cuando el presentador de 'En boca de todos' se dirigía a las cámaras del matinal para dar su opinión sobre este asunto: "Por si nos estás viendo, si no te gusta la casa, te vas, si el baño está roto, te vas, y ya está. No obligas al dueño de la casa a arreglarlo si no puede, pero lo que no haces es quedarte dentro sin pagar", sentenció el comunicador.